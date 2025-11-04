Atlético de Madrid - Union St.Gilloise, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 4 de noviembre de 2025.
El Atlético de Madrid, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de Champions en el Riyadh Air Metropolitano ante el Union St.Gilloise este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra el Arsenal, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Union St.Gilloise ocupa el 24o lugar, llega tras la derrota por 0 - 4 cosechada en su estadio contra el Inter, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Paris Saint-Germain
| 9
| 3
|2
| Bayern Munich
| 9
| 3
|3
| Inter
| 9
| 3
|4
| Arsenal
| 9
| 3
|5
| Real Madrid
| 9
| 3
|6
| Borussia Dortmund
| 7
| 3
|7
| Manchester City
| 7
| 3
|8
| Newcastle United
| 6
| 3
|9
| Barcelona
| 6
| 3
|10
| Liverpool
| 6
| 3
|11
| Chelsea
| 6
| 3
|11
| Sporting CP
| 6
| 3
|13
| Qarabag FK
| 6
| 3
|14
| Galatasaray
| 6
| 3
|15
| Tottenham Hotspur
| 5
| 3
|16
| PSV Eindhoven
| 4
| 3
|17
| Atalanta
| 4
| 3
|18
| Marseille
| 3
| 3
|19
| Atlético
| 3
| 3
|20
| Brujas
| 3
| 3
|21
| Athletic Bilbao
| 3
| 3
|22
| Eintracht Frankfurt
| 3
| 3
|23
| SSC Napoli
| 3
| 3
|24
| Union St.Gilloise
| 3
| 3
|25
| Juventus
| 2
| 3
|26
| Bodoe/Glimt
| 2
| 3
|27
| Monaco
| 2
| 3
|28
| Slavia Prague
| 2
| 3
|29
| Pafos FC
| 2
| 3
|30
| Bayer Leverkusen
| 2
| 3
|31
| Villarreal
| 1
| 3
|32
| FC Koebenhavn
| 1
| 3
|33
| Olympiacos
| 1
| 3
|34
| Kairat Almaty
| 1
| 3
|35
| Benfica
| 0
| 3
|36
| Ajax
| 0
| 3
-Onces iniciales probables.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Jose Gimenez, David Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Conor Gallagher, Thiago Almada; Antoine Griezmann, Julian Alvarez.
UNION ST.GILLOISE: Kjell Scherpen; Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Fedde Leysen; Adem Zorgane, Kamiel van de Perre, Ousseynou Niang, Anan Khalaili, Mathias Rasmussen; Kevin Rodriguez, Anouar Ait El Hadj.
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Sevilla
|27/10/2025
| LaLiga
| Betis
| 0-2
| Atlético
|21/10/2025
| Champions
| Arsenal
| 4-0
| Atlético
|18/10/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Osasuna
|05/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Atlético
-Últimos Resultados del Union St.Gilloise.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/10/2025
| Champions
| Union St.Gilloise
| 0-4
| Inter
|01/10/2025
| Champions
| Union St.Gilloise
| 0-4
| Newcastle United
|16/09/2025
| Champions
| PSV Eindhoven
| 1-3
| Union St.Gilloise