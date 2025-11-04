Atlético de Madrid - Union St.Gilloise, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Union St.Gilloise: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions
Publicado: martes, 4 noviembre 2025 16:03

Madrid, 4 de noviembre de 2025.

El Atlético de Madrid, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de Champions en el Riyadh Air Metropolitano ante el Union St.Gilloise este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra el Arsenal, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Union St.Gilloise ocupa el 24o lugar, llega tras la derrota por 0 - 4 cosechada en su estadio contra el Inter, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Paris Saint-Germain 9 3
2 Bayern Munich 9 3
3 Inter 9 3
4 Arsenal 9 3
5 Real Madrid 9 3
6 Borussia Dortmund 7 3
7 Manchester City 7 3
8 Newcastle United 6 3
9 Barcelona 6 3
10 Liverpool 6 3
11 Chelsea 6 3
11 Sporting CP 6 3
13 Qarabag FK 6 3
14 Galatasaray 6 3
15 Tottenham Hotspur 5 3
16 PSV Eindhoven 4 3
17 Atalanta 4 3
18 Marseille 3 3
19 Atlético 3 3
20 Brujas 3 3
21 Athletic Bilbao 3 3
22 Eintracht Frankfurt 3 3
23 SSC Napoli 3 3
24 Union St.Gilloise 3 3
25 Juventus 2 3
26 Bodoe/Glimt 2 3
27 Monaco 2 3
28 Slavia Prague 2 3
29 Pafos FC 2 3
30 Bayer Leverkusen 2 3
31 Villarreal 1 3
32 FC Koebenhavn 1 3
33 Olympiacos 1 3
34 Kairat Almaty 1 3
35 Benfica 0 3
36 Ajax 0 3

-Onces iniciales probables.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Jose Gimenez, David Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Conor Gallagher, Thiago Almada; Antoine Griezmann, Julian Alvarez.
UNION ST.GILLOISE: Kjell Scherpen; Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Fedde Leysen; Adem Zorgane, Kamiel van de Perre, Ousseynou Niang, Anan Khalaili, Mathias Rasmussen; Kevin Rodriguez, Anouar Ait El Hadj.

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla
27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético
21/10/2025 Champions Arsenal 4-0 Atlético
18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna
05/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Atlético

-Últimos Resultados del Union St.Gilloise.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/10/2025 Champions Union St.Gilloise 0-4 Inter
01/10/2025 Champions Union St.Gilloise 0-4 Newcastle United
16/09/2025 Champions PSV Eindhoven 1-3 Union St.Gilloise

