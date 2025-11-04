Atlético de Madrid - Union St.Gilloise, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Union St.Gilloise: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 4 de noviembre de 2025.

El Atlético de Madrid, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de Champions en el Riyadh Air Metropolitano ante el Union St.Gilloise este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra el Arsenal, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Union St.Gilloise ocupa el 24o lugar, llega tras la derrota por 0 - 4 cosechada en su estadio contra el Inter, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Paris Saint-Germain 9 3 2 Bayern Munich 9 3 3 Inter 9 3 4 Arsenal 9 3 5 Real Madrid 9 3 6 Borussia Dortmund 7 3 7 Manchester City 7 3 8 Newcastle United 6 3 9 Barcelona 6 3 10 Liverpool 6 3 11 Chelsea 6 3 11 Sporting CP 6 3 13 Qarabag FK 6 3 14 Galatasaray 6 3 15 Tottenham Hotspur 5 3 16 PSV Eindhoven 4 3 17 Atalanta 4 3 18 Marseille 3 3 19 Atlético 3 3 20 Brujas 3 3 21 Athletic Bilbao 3 3 22 Eintracht Frankfurt 3 3 23 SSC Napoli 3 3 24 Union St.Gilloise 3 3 25 Juventus 2 3 26 Bodoe/Glimt 2 3 27 Monaco 2 3 28 Slavia Prague 2 3 29 Pafos FC 2 3 30 Bayer Leverkusen 2 3 31 Villarreal 1 3 32 FC Koebenhavn 1 3 33 Olympiacos 1 3 34 Kairat Almaty 1 3 35 Benfica 0 3 36 Ajax 0 3

-Onces iniciales probables.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Jose Gimenez, David Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Conor Gallagher, Thiago Almada; Antoine Griezmann, Julian Alvarez.

UNION ST.GILLOISE: Kjell Scherpen; Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Fedde Leysen; Adem Zorgane, Kamiel van de Perre, Ousseynou Niang, Anan Khalaili, Mathias Rasmussen; Kevin Rodriguez, Anouar Ait El Hadj.

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla 27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético 21/10/2025 Champions Arsenal 4-0 Atlético 18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna 05/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Atlético

-Últimos Resultados del Union St.Gilloise.