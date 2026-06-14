Australia - Turquía, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Australia - Turquía: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de junio de 2026.

Las selecciones de Australia y Turquía debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el BC Place este domingo a las 06:00

-Onces iniciales confirmados.

AUSTRALIA: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess; Jacob Italiano, Aiden O'Neill, Paul Okon-Engstler, Jordan Bos, Nestory Irankunda, Connor Metcalfe, Mohamed Toure.

TURQUÍA: Ugurcan Cakir; Mehmet Zeki Celik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu; Hakan Calhanoglu, Ismail Yuksek, Arda Guler, Orkun Kokcu, Baris Alper Yilmaz, Kerem Akturkoglu.