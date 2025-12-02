Barcelona - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 2 de diciembre de 2025.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 19 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Atlético de Madrid este martes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 1 en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 34 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 31 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 34 14 2 Champions Real Madrid 33 14 3 Champions Villarreal 32 14 4 Champions Atlético 31 14 5 Europa League Betis 24 14 6 Conference League Espanyol 24 14 18 Descenso Girona 12 14 19 Descenso Levante 9 14 20 Descenso Real Oviedo 9 14

-Onces iniciales probables.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Eric Garcia, Pedri, Robert Lewandowski.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Jose Gimenez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Pablo Barrios, Koke, Nico Gonzalez, Giuliano Simeone; Alejandro Baena, Julian Alvarez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/03/2025 LaLiga Atlético 2-4 Barcelona 21/12/2024 LaLiga Barcelona 1-2 Atlético 17/03/2024 LaLiga Atlético 0-3 Barcelona 03/12/2023 LaLiga Barcelona 1-0 Atlético 23/04/2023 LaLiga Barcelona 1-0 Atlético

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Alavés 25/11/2025 Champions Chelsea 3-0 Barcelona 22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao 09/11/2025 LaLiga Celta 2-4 Barcelona 05/11/2025 Champions Brujas 3-3 Barcelona

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.