Barcelona - Feyenoord, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Feyenoord: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions
Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Feyenoord: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 9 septiembre 2026 17:46
Seguir en

Madrid, 9 de septiembre de 2026.

El Barcelona se enfrenta en Fase de Grupos (I) al Feyenoord este miércoles a las 18:45, partido perteneciente a la primera jornada de Champions en el Spotify Camp Nou

Onces iniciales confirmados


BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Andreas Christensen, Joao Cancelo; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Karim Adeyemi, Raphinha.

FEYENOORD: Tjark Ernst; Givairo Read, Jerry St. Juste, Tsuyoshi Watanabe, Mika Marmol; Gjivai Zechiel, Charles Vanhoutte, Luciano Valente; Anis Hadj Moussa, Nacho Ferri, Javi Lopez.

Últimos Resultados de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/09/2026 LaLiga Valencia 0-5 Barcelona
31/08/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Rayo
27/08/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Athletic Bilbao
23/08/2026 LaLiga Elche 0-5 Barcelona
23/05/2026 LaLiga Valencia 3-1 Barcelona

Últimos Resultados de Feyenoord

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/03/2025 Champions Inter 2-1 Feyenoord
05/03/2025 Champions Feyenoord 0-2 Inter
18/02/2025 Champions AC Milan 1-1 Feyenoord
12/02/2025 Champions Feyenoord 1-0 AC Milan
29/01/2025 Champions Lille 6-1 Feyenoord

Contador

Contenido patrocinado