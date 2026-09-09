Barcelona - Feyenoord, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Feyenoord: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 9 de septiembre de 2026.

El Barcelona se enfrenta en Fase de Grupos (I) al Feyenoord este miércoles a las 18:45, partido perteneciente a la primera jornada de Champions en el Spotify Camp Nou

Onces iniciales confirmados

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Andreas Christensen, Joao Cancelo; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Karim Adeyemi, Raphinha.FEYENOORD: Tjark Ernst; Givairo Read, Jerry St. Juste, Tsuyoshi Watanabe, Mika Marmol; Gjivai Zechiel, Charles Vanhoutte, Luciano Valente; Anis Hadj Moussa, Nacho Ferri, Javi Lopez.

Últimos Resultados de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/09/2026 LaLiga Valencia 0-5 Barcelona 31/08/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Rayo 27/08/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Athletic Bilbao 23/08/2026 LaLiga Elche 0-5 Barcelona 23/05/2026 LaLiga Valencia 3-1 Barcelona

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