Barcelona - Feyenoord, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Feyenoord: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de septiembre de 2026.
El Barcelona se enfrenta en Fase de Grupos (I) al Feyenoord este miércoles a las 18:45, partido perteneciente a la primera jornada de Champions en el Spotify Camp Nou
Onces iniciales confirmados
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Andreas Christensen, Joao Cancelo; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Karim Adeyemi, Raphinha.
FEYENOORD: Tjark Ernst; Givairo Read, Jerry St. Juste, Tsuyoshi Watanabe, Mika Marmol; Gjivai Zechiel, Charles Vanhoutte, Luciano Valente; Anis Hadj Moussa, Nacho Ferri, Javi Lopez.
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-5
| Barcelona
|31/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Rayo
|27/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Athletic Bilbao
|23/08/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-5
| Barcelona
|23/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-1
| Barcelona
Últimos Resultados de Feyenoord
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/03/2025
| Champions
| Inter
| 2-1
| Feyenoord
|05/03/2025
| Champions
| Feyenoord
| 0-2
| Inter
|18/02/2025
| Champions
| AC Milan
| 1-1
| Feyenoord
|12/02/2025
| Champions
| Feyenoord
| 1-0
| AC Milan
|29/01/2025
| Champions
| Lille
| 6-1
| Feyenoord