Barcelona - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 21 de septiembre de 2025.

El Barcelona, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadi Johan Cruyff ante el Getafe este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 6 - 0 en su estadio contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 15 5 2 Champions Barcelona 10 4 3 Champions Villarreal 10 5 4 Champions Espanyol 10 5 5 Europa League Betis 9 6 6 Conference League Getafe 9 4 18 Descenso Real Sociedad 2 5 19 Descenso Mallorca 1 4 20 Descenso Girona 1 5

-Onces iniciales probables.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Andreas Christensen, Gerard Martin; Marc Casado, Pedri, Raphinha, Dani Olmo, Marcus Rashford, Ferran Torres.

GETAFE: David Soria; Kiko, Djene, Domingos Duarte, Abdelkabir Abqar, Diego Rico; Luis Milla, Mario Martin, Mauro Arambarri; Adrian Liso, Borja Mayoral.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/01/2025 LaLiga Getafe 1-1 Barcelona 25/09/2024 LaLiga Barcelona 1-0 Getafe 24/02/2024 LaLiga Barcelona 4-0 Getafe 13/08/2023 LaLiga Getafe 0-0 Barcelona 16/04/2023 LaLiga Getafe 0-0 Barcelona

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/09/2025 Champions Newcastle United 1-2 Barcelona 14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia 31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona 23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona 16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona

-Últimos Resultados del Getafe.