Barcelona - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 21 de septiembre de 2025.
El Barcelona, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadi Johan Cruyff ante el Getafe este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 6 - 0 en su estadio contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 5
|2
| Champions
| Barcelona
| 10
| 4
|3
| Champions
| Villarreal
| 10
| 5
|4
| Champions
| Espanyol
| 10
| 5
|5
| Europa League
| Betis
| 9
| 6
|6
| Conference League
| Getafe
| 9
| 4
|18
| Descenso
| Real Sociedad
| 2
| 5
|19
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 4
|20
| Descenso
| Girona
| 1
| 5
-Onces iniciales probables.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Andreas Christensen, Gerard Martin; Marc Casado, Pedri, Raphinha, Dani Olmo, Marcus Rashford, Ferran Torres.
GETAFE: David Soria; Kiko, Djene, Domingos Duarte, Abdelkabir Abqar, Diego Rico; Luis Milla, Mario Martin, Mauro Arambarri; Adrian Liso, Borja Mayoral.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/01/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Barcelona
|25/09/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Getafe
|24/02/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 4-0
| Getafe
|13/08/2023
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Barcelona
|16/04/2023
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Barcelona
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/09/2025
| Champions
| Newcastle United
| 1-2
| Barcelona
|14/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 6-0
| Valencia
|31/08/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Barcelona
|23/08/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-3
| Barcelona
|16/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 0-3
| Barcelona
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Real Oviedo
|29/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Getafe
|25/08/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Getafe
|17/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Getafe
|24/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Celta