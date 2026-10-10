Barcelona - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de octubre de 2026.
El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el estadio Spotify Camp Nou ante Getafe este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 21 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Getafe ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Málaga, añadiendo 3 puntos más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales probables
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Gerard Martin, Xavi Espart; Rodri, Gavi, Lamine Yamal, Anthony Gordon, Dani Olmo, Gabriel Jesus.
GETAFE: David Soria; Andres Garcia, Djene, Nemanja Gudelj, Zaid Abner Romero, Johan Mojica; Francho Serrano, Orel Mangala, Ramon Terrats; Ivan Azon, Enes Unal.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
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| EquipoLocal
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| EquipoVisitante
|25/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Barcelona
|21/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|18/01/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Barcelona
|25/09/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Getafe
|24/02/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 4-0
| Getafe
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
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| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/09/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Barcelona
|16/09/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 7-2
| Racing
|13/09/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-4
| Barcelona
|09/09/2026
| Champions
| Barcelona
| 5-1
| Feyenoord
|06/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-5
| Barcelona
Últimos Resultados de Getafe
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Malaga
|17/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Getafe
|13/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Deportivo
|07/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Celta
|31/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Getafe