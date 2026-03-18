Barcelona - Newcastle, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Newcastle: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 18 de marzo de 2026.

El Barcelona se enfrenta en Octavos de final al Newcastle este miércoles a las 18:45, en el partido de vuelta que decidirá quién avanza a siguiente ronda en Champions en el estadio Spotify Camp Nou, después del 1-1 cosechado en el partido de ida en el estadio del Newcastle United..

-Onces iniciales probables.

BARCELONA: Joan Garcia; Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Eric Garcia; Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Ferran Torres.

NEWCASTLE: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Daniel Burn, Lewis Hall; Sandro Tonali, Joelinton, Jacob Murphy, Nick Woltemade, Harvey Barnes, Anthony Gordon.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/03/2026 Champions Newcastle United 1-1 Barcelona 18/09/2025 Champions Newcastle United 1-2 Barcelona

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/03/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Sevilla 10/03/2026 Champions Newcastle United 1-1 Barcelona 07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona 28/02/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Villarreal 22/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Levante

-Últimos Resultados del Newcastle.