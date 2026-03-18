Barcelona - Newcastle, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Newcastle: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de marzo de 2026.
El Barcelona se enfrenta en Octavos de final al Newcastle este miércoles a las 18:45, en el partido de vuelta que decidirá quién avanza a siguiente ronda en Champions en el estadio Spotify Camp Nou, después del 1-1 cosechado en el partido de ida en el estadio del Newcastle United..
-Onces iniciales probables.
BARCELONA: Joan Garcia; Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Eric Garcia; Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Ferran Torres.
NEWCASTLE: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Daniel Burn, Lewis Hall; Sandro Tonali, Joelinton, Jacob Murphy, Nick Woltemade, Harvey Barnes, Anthony Gordon.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/03/2026
| Champions
| Newcastle United
| 1-1
| Barcelona
|18/09/2025
| Champions
| Newcastle United
| 1-2
| Barcelona
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Sevilla
|10/03/2026
| Champions
| Newcastle United
| 1-1
| Barcelona
|07/03/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Barcelona
|28/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Villarreal
|22/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Levante
-Últimos Resultados del Newcastle.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/03/2026
| Champions
| Newcastle United
| 1-1
| Barcelona
|24/02/2026
| Champions
| Newcastle United
| 3-2
| Qarabag FK
|18/02/2026
| Champions
| Qarabag FK
| 1-6
| Newcastle United
|28/01/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 1-1
| Newcastle United
|21/01/2026
| Champions
| Newcastle United
| 3-0
| PSV Eindhoven