Barcelona - Newcastle, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Newcastle: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions
Onces Iniciales probables: Barcelona - Newcastle: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 18 marzo 2026 13:46
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Madrid, 18 de marzo de 2026.

El Barcelona se enfrenta en Octavos de final al Newcastle este miércoles a las 18:45, en el partido de vuelta que decidirá quién avanza a siguiente ronda en Champions en el estadio Spotify Camp Nou, después del 1-1 cosechado en el partido de ida en el estadio del Newcastle United..

-Onces iniciales probables.
BARCELONA: Joan Garcia; Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Eric Garcia; Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Ferran Torres.
NEWCASTLE: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Daniel Burn, Lewis Hall; Sandro Tonali, Joelinton, Jacob Murphy, Nick Woltemade, Harvey Barnes, Anthony Gordon.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/03/2026 Champions Newcastle United 1-1 Barcelona
18/09/2025 Champions Newcastle United 1-2 Barcelona

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/03/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Sevilla
10/03/2026 Champions Newcastle United 1-1 Barcelona
07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona
28/02/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Villarreal
22/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Levante

-Últimos Resultados del Newcastle.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/03/2026 Champions Newcastle United 1-1 Barcelona
24/02/2026 Champions Newcastle United 3-2 Qarabag FK
18/02/2026 Champions Qarabag FK 1-6 Newcastle United
28/01/2026 Champions Paris Saint-Germain 1-1 Newcastle United
21/01/2026 Champions Newcastle United 3-0 PSV Eindhoven

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