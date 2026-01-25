Barcelona - Oviedo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de enero de 2026.

El Barcelona, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Oviedo este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 49 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras la derrota de 3 - 2 cosechada contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 51 21 2 Champions Barcelona 49 20 3 Champions Atlético 41 20 4 Champions Villarreal 41 20 5 Europa League Espanyol 34 21 6 Conference League Betis 32 20 18 Descenso Alavés 19 20 19 Descenso Levante 17 20 20 Descenso Real Oviedo 13 20

-Onces iniciales probables.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Frenkie de Jong, Eric Garcia, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Robert Lewandowski.

OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, David Costas, David Carmo, Javi Lopez; Santiago Colombatto, Kwasi Sibo, Haissem Hassan, Ilyas Chaira, Alberto Reina, Federico Vinas.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/01/2026 Champions Slavia Prague 2-4 Barcelona 18/01/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Barcelona 03/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona 21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona 13/12/2025 LaLiga Barcelona 2-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Oviedo.