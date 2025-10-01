Barcelona - Paris Saint-Germain, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 1 de octubre de 2025.

El Barcelona, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de Champions en el Estadio Olimpico Lluis Companys ante el Paris Saint-Germain este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Newcastle United, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Paris Saint-Germain ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 4 - 0 cosechada en su estadio contra el Atalanta, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin; Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford, Ferran Torres.

PARIS SAINT-GERMAIN: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu, Bradley Barcola.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/04/2024 Champions Final Stage Barcelona 1-4 Paris Saint-Germain 10/04/2024 Champions Final Stage Paris Saint-Germain 2-3 Barcelona

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad 25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona 21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe 18/09/2025 Champions Newcastle United 1-2 Barcelona 14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia

-Últimos Resultados del Paris Saint-Germain.