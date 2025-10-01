Barcelona - Paris Saint-Germain, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Paris Saint-Germain: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Champions
Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Paris Saint-Germain: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 1 octubre 2025 20:15

Madrid, 1 de octubre de 2025.

###WidgetCompleto###

El Barcelona, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de Champions en el Estadio Olimpico Lluis Companys ante el Paris Saint-Germain este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Newcastle United, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Paris Saint-Germain ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 4 - 0 cosechada en su estadio contra el Atalanta, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin; Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford, Ferran Torres.
PARIS SAINT-GERMAIN: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu, Bradley Barcola.

###WidgetComentarios###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/04/2024 Champions Final Stage Barcelona 1-4 Paris Saint-Germain
10/04/2024 Champions Final Stage Paris Saint-Germain 2-3 Barcelona

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad
25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona
21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe
18/09/2025 Champions Newcastle United 1-2 Barcelona
14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia

-Últimos Resultados del Paris Saint-Germain.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/09/2025 Champions Paris Saint-Germain 4-0 Atalanta
31/05/2025 Champions Paris Saint-Germain 5-0 Inter
07/05/2025 Champions Paris Saint-Germain 2-1 Arsenal
29/04/2025 Champions Arsenal 0-1 Paris Saint-Germain
15/04/2025 Champions Aston Villa 3-2 Paris Saint-Germain

Contador