Barcelona - Racing, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Racing: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 16 de septiembre de 2026.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante Racing este miércoles a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 4 contra Levante, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Racing ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Deportivo Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 15 5 2 Champions Real Madrid 15 6 3 Champions Betis 12 5 4 Champions Alavés 10 6 5 Europa League Atlético 10 5 6 Conference League Sevilla 10 5 10 Permanencia Racing 7 5 18 Descenso Malaga 3 5 19 Descenso Villarreal 2 5 20 Descenso Elche 2 6

Onces iniciales probables

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Andreas Christensen, Joao Cancelo; Dani Olmo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Anthony Gordon, Raphinha.RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Sergio Canales, Matteo Prati, Pablo Garcia, Ivan Martin, Inigo Vicente, Yassir Zabiri.

Últimos Resultados de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/09/2026 LaLiga Levante 2-4 Barcelona 09/09/2026 Champions Barcelona 5-1 Feyenoord 06/09/2026 LaLiga Valencia 0-5 Barcelona 31/08/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Rayo 27/08/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Athletic Bilbao

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