Barcelona - Racing, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Racing: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de septiembre de 2026.
El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante Racing este miércoles a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 4 contra Levante, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Racing ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Deportivo Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 15
| 5
|2
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 6
|3
| Champions
| Betis
| 12
| 5
|4
| Champions
| Alavés
| 10
| 6
|5
| Europa League
| Atlético
| 10
| 5
|6
| Conference League
| Sevilla
| 10
| 5
|10
| Permanencia
| Racing
| 7
| 5
|18
| Descenso
| Malaga
| 3
| 5
|19
| Descenso
| Villarreal
| 2
| 5
|20
| Descenso
| Elche
| 2
| 6
Onces iniciales probables
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Andreas Christensen, Joao Cancelo; Dani Olmo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Anthony Gordon, Raphinha.
RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Sergio Canales, Matteo Prati, Pablo Garcia, Ivan Martin, Inigo Vicente, Yassir Zabiri.
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-4
| Barcelona
|09/09/2026
| Champions
| Barcelona
| 5-1
| Feyenoord
|06/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-5
| Barcelona
|31/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Rayo
|27/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Athletic Bilbao
Últimos Resultados de Racing
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/09/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Alavés
|05/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-2
| Racing
|28/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 3-2
| Elche
|23/08/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Racing
|16/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-2
| Villarreal