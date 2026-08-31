Barcelona - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Barcelona - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 31 agosto 2026 16:30
Seguir en

Madrid, 31 de agosto de 2026.

El Barcelona, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante Rayo este lunes a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 0 como local contra Athletic, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Rayo ocupa el decimosexto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Deportivo Alavés, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 9 3
2 Champions Atlético 7 3
3 Champions Alavés 7 3
4 Champions Barcelona 6 2
5 Europa League Sevilla 6 3
6 Conference League Betis 6 3
16 Permanencia Rayo 1 2
18 Descenso Valencia 1 3
19 Descenso Elche 1 3
20 Descenso Malaga 1 3

Onces iniciales probables

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Karim Adeyemi, Raphinha.
RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pelayo Fernandez, Jozhua Vertrouwd; Pathe Ciss, Unai Lopez, Jorge de Frutos, Pedro Diaz, Fran Perez, Sergio Camello.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo
31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona
17/02/2025 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo
27/08/2024 LaLiga Rayo 1-2 Barcelona
19/05/2024 LaLiga Barcelona 3-0 Rayo

Últimos Resultados de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/08/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Athletic Bilbao
23/08/2026 LaLiga Elche 0-5 Barcelona
23/05/2026 LaLiga Valencia 3-1 Barcelona
17/05/2026 LaLiga Barcelona 3-1 Betis
13/05/2026 LaLiga Alavés 1-0 Barcelona

Últimos Resultados de Rayo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/08/2026 LaLiga Rayo 1-1 Alavés
15/08/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Rayo
23/05/2026 LaLiga Alavés 1-2 Rayo
17/05/2026 LaLiga Rayo 2-0 Villarreal
14/05/2026 LaLiga Valencia 1-1 Rayo

Contador

Contenido patrocinado