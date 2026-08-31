Barcelona - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de agosto de 2026.
El Barcelona, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante Rayo este lunes a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 0 como local contra Athletic, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Rayo ocupa el decimosexto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Deportivo Alavés, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 3
|2
| Champions
| Atlético
| 7
| 3
|3
| Champions
| Alavés
| 7
| 3
|4
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|5
| Europa League
| Sevilla
| 6
| 3
|6
| Conference League
| Betis
| 6
| 3
|16
| Permanencia
| Rayo
| 1
| 2
|18
| Descenso
| Valencia
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Elche
| 1
| 3
|20
| Descenso
| Malaga
| 1
| 3
Onces iniciales probables
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Karim Adeyemi, Raphinha.
RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pelayo Fernandez, Jozhua Vertrouwd; Pathe Ciss, Unai Lopez, Jorge de Frutos, Pedro Diaz, Fran Perez, Sergio Camello.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Rayo
|31/08/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Barcelona
|17/02/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Rayo
|27/08/2024
| LaLiga
| Rayo
| 1-2
| Barcelona
|19/05/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Rayo
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Athletic Bilbao
|23/08/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-5
| Barcelona
|23/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-1
| Barcelona
|17/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Betis
|13/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Barcelona
Últimos Resultados de Rayo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/08/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Alavés
|15/08/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Rayo
|23/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Rayo
|17/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-0
| Villarreal
|14/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Rayo