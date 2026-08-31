Barcelona - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de agosto de 2026.

El Barcelona, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante Rayo este lunes a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 0 como local contra Athletic, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Rayo ocupa el decimosexto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Deportivo Alavés, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 9 3 2 Champions Atlético 7 3 3 Champions Alavés 7 3 4 Champions Barcelona 6 2 5 Europa League Sevilla 6 3 6 Conference League Betis 6 3 16 Permanencia Rayo 1 2 18 Descenso Valencia 1 3 19 Descenso Elche 1 3 20 Descenso Malaga 1 3

Onces iniciales probables

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Karim Adeyemi, Raphinha.RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pelayo Fernandez, Jozhua Vertrouwd; Pathe Ciss, Unai Lopez, Jorge de Frutos, Pedro Diaz, Fran Perez, Sergio Camello.

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