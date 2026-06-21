Bélgica - Irán, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Bélgica - Irán: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de junio de 2026.

La selección de Bélgica, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el SoFi Stadium de Los Ángeles (Inglewood), en EE. UU. ante Irán este domingo a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Egipto, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Irán ocupa el segundo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado como local contra Nueva Zelanda, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Nueva Zelanda 1 1 2 Clasificado Irán 1 1 3 Tercero ¿? Bélgica 1 1 4 Eliminado Egipto 1 1

-Onces iniciales probables.

BÉLGICA: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Amadou Onana, Youri Tielemans, Matias Fernandez-Pardo, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere.

IRÁN: Alireza Beiranvand; Ramin Rezaeian, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati, Milad Mohammadi; Mohammad Mohebi, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi, Mehdi Ghayedi; Shahriar Moghanlou, Mehdi Taremi.

-Últimos Resultados de Bélgica.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/06/2026 World Cup Grp. G Belgium 1-1 Egypt

-Últimos Resultados de Irán.