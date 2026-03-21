Ben Shelton - Alexander Shevchenko, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Ben Shelton - Alexander Shevchenko: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 21 marzo 2026 23:01
Madrid, 21 de marzo de 2026.

El tenista estadounidense Ben Shelton(9) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open al tenista Kazajo Alexander Shevchenko(84) este domingo a las 00:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Ben Shelton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Learner Tien
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 2-1 (6-7, 7-6, 6-3) Reilly Opelka
15/02/2026 Dallas Open (Final) Taylor Fritz 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) Ben Shelton
15/02/2026 Dallas Open (Semifinal) Denis Shapovalov 1-2 (6-4, 4-6, 6-7) Ben Shelton
14/02/2026 Dallas Open (Cuartos de final) Miomir Kecmanovic 1-2 (7-5, 3-6, 4-6) Ben Shelton

-Últimos Resultados de Alexander Shevchenko.

20/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Matteo Arnaldi 1-2 (6-7, 7-6, 2-6) Alexander Shevchenko
12/03/2026 Phoenix (Dieciseisavos de final) Ethan Quinn 2-1 (6-7, 6-4, 6-2) Alexander Shevchenko
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Alexander Shevchenko 0-2 (1-6, 6-7) Casper Ruud
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Alexander Shevchenko 2-1 (6-4, 3-6, 6-2) Sho Shimabukuro
24/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Alexander Shevchenko 1-2 (7-6, 2-6, 3-6) Karen Khachanov

