Ben Shelton - Alexander Shevchenko, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Ben Shelton - Alexander Shevchenko: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de marzo de 2026.
El tenista estadounidense Ben Shelton(9) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open al tenista Kazajo Alexander Shevchenko(84) este domingo a las 00:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Ben Shelton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (6-7, 6-4, 3-6)
| Learner Tien
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-7, 7-6, 6-3)
| Reilly Opelka
|15/02/2026
| Dallas Open (Final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (6-3, 3-6, 5-7)
| Ben Shelton
|15/02/2026
| Dallas Open (Semifinal)
| Denis Shapovalov
| 1-2 (6-4, 4-6, 6-7)
| Ben Shelton
|14/02/2026
| Dallas Open (Cuartos de final)
| Miomir Kecmanovic
| 1-2 (7-5, 3-6, 4-6)
| Ben Shelton
-Últimos Resultados de Alexander Shevchenko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Matteo Arnaldi
| 1-2 (6-7, 7-6, 2-6)
| Alexander Shevchenko
|12/03/2026
| Phoenix (Dieciseisavos de final)
| Ethan Quinn
| 2-1 (6-7, 6-4, 6-2)
| Alexander Shevchenko
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Alexander Shevchenko
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Casper Ruud
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexander Shevchenko
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-2)
| Sho Shimabukuro
|24/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Alexander Shevchenko
| 1-2 (7-6, 2-6, 3-6)
| Karen Khachanov