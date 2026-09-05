Ben Shelton - Denis Shapovalov, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Ben Shelton - Denis Shapovalov: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de septiembre de 2026.
El tenista estadounidense Ben Shelton(9) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo US Open ATP al tenista canadiense Denis Shapovalov(48) este sábado no antes de las 02:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/02/2026
| Dallas Open (Semifinal)
| Denis Shapovalov
| 1-2 (6-4, 4-6, 6-7)
| Ben Shelton
|04/10/2024
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Denis Shapovalov
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Ben Shelton
|02/08/2024
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Denis Shapovalov
| 0-1 (6-7, 6-6)
| Ben Shelton
|06/07/2024
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Denis Shapovalov
| 2-3 (7-6, 2-6, 4-6, 6-4, 2-6)
| Ben Shelton
Últimos Resultados de Ben Shelton
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 3-1 (6-3, 5-7, 7-6, 7-5)
| Hubert Hurkacz
|01/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Ben Shelton
| 3-1 (1-6, 6-1, 7-6, 6-2)
| Tallon Griekspoor
|17/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Jaime Faria
|14/08/2026
| National Bank Open (Final)
| Ben Shelton
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Brandon Nakashima
|13/08/2026
| National Bank Open (Semifinal)
| Learner Tien
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Ben Shelton
Últimos Resultados de Denis Shapovalov
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Denis Shapovalov
| 3-0 (6-0, 6-4, 7-6)
| Luca Van Assche
|30/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Miomir Kecmanovic
| 1-3 (4-6, 6-4, 4-6, 1-6)
| Denis Shapovalov
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (7-5, 4-6, 7-5)
| Denis Shapovalov
|13/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Denis Shapovalov
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Adrian Mannarino
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Zachary Svajda
| 1-1 (4-6, 6-4, 3-0)
| Denis Shapovalov