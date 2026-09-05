Ben Shelton - Denis Shapovalov, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Ben Shelton - Denis Shapovalov: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de US Open ATP
Ben Shelton - Denis Shapovalov: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 5 septiembre 2026 1:31
Seguir en

Madrid, 5 de septiembre de 2026.

El tenista estadounidense Ben Shelton(9) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo US Open ATP al tenista canadiense Denis Shapovalov(48) este sábado no antes de las 02:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/02/2026 Dallas Open (Semifinal) Denis Shapovalov 1-2 (6-4, 4-6, 6-7) Ben Shelton
04/10/2024 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Denis Shapovalov 0-2 (3-6, 5-7) Ben Shelton
02/08/2024 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Denis Shapovalov 0-1 (6-7, 6-6) Ben Shelton
06/07/2024 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Denis Shapovalov 2-3 (7-6, 2-6, 4-6, 6-4, 2-6) Ben Shelton

Últimos Resultados de Ben Shelton

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 3-1 (6-3, 5-7, 7-6, 7-5) Hubert Hurkacz
01/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Ben Shelton 3-1 (1-6, 6-1, 7-6, 6-2) Tallon Griekspoor
17/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 0-2 (4-6, 4-6) Jaime Faria
14/08/2026 National Bank Open (Final) Ben Shelton 2-0 (6-3, 7-6) Brandon Nakashima
13/08/2026 National Bank Open (Semifinal) Learner Tien 0-2 (2-6, 3-6) Ben Shelton

Últimos Resultados de Denis Shapovalov

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Denis Shapovalov 3-0 (6-0, 6-4, 7-6) Luca Van Assche
30/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Miomir Kecmanovic 1-3 (4-6, 6-4, 4-6, 1-6) Denis Shapovalov
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Rafael Jodar 2-1 (7-5, 4-6, 7-5) Denis Shapovalov
13/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Denis Shapovalov 2-0 (6-1, 6-4) Adrian Mannarino
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Zachary Svajda 1-1 (4-6, 6-4, 3-0) Denis Shapovalov

Contador

Contenido patrocinado