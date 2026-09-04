Ben Shelton - Hubert Hurkacz, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Ben Shelton - Hubert Hurkacz: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de septiembre de 2026.
El tenista estadounidense Ben Shelton(9) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open ATP al tenista polaco Hubert Hurkacz(47) este miércoles no antes de las 17:00.
Últimos Resultados de Ben Shelton
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 3-1 (6-3, 5-7, 7-6, 7-5)
| Hubert Hurkacz
|01/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Ben Shelton
| 3-1 (1-6, 6-1, 7-6, 6-2)
| Tallon Griekspoor
|17/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Jaime Faria
|14/08/2026
| National Bank Open (Final)
| Ben Shelton
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Brandon Nakashima
|13/08/2026
| National Bank Open (Semifinal)
| Learner Tien
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Ben Shelton
Últimos Resultados de Hubert Hurkacz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 3-1 (6-3, 5-7, 7-6, 7-5)
| Hubert Hurkacz
|31/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Damir Dzumhur
| 1-3 (4-6, 6-4, 1-6, 1-6)
| Hubert Hurkacz
|24/08/2026
| Cancun (Final)
| Sebastian Baez
| 1-2 (6-4, 0-6, 3-6)
| Hubert Hurkacz
|23/08/2026
| Cancun (Semifinal)
| Hubert Hurkacz
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Moez Echargui
|21/08/2026
| Cancun (Cuartos de final)
| Roman Safiullin
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Hubert Hurkacz