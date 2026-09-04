Ben Shelton - Hubert Hurkacz, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Ben Shelton - Hubert Hurkacz: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open ATP
Ben Shelton - Hubert Hurkacz: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 4 septiembre 2026 17:23
Seguir en

Madrid, 4 de septiembre de 2026.

El tenista estadounidense Ben Shelton(9) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open ATP al tenista polaco Hubert Hurkacz(47) este miércoles no antes de las 17:00.

Últimos Resultados de Ben Shelton

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 3-1 (6-3, 5-7, 7-6, 7-5) Hubert Hurkacz
01/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Ben Shelton 3-1 (1-6, 6-1, 7-6, 6-2) Tallon Griekspoor
17/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 0-2 (4-6, 4-6) Jaime Faria
14/08/2026 National Bank Open (Final) Ben Shelton 2-0 (6-3, 7-6) Brandon Nakashima
13/08/2026 National Bank Open (Semifinal) Learner Tien 0-2 (2-6, 3-6) Ben Shelton

Últimos Resultados de Hubert Hurkacz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 3-1 (6-3, 5-7, 7-6, 7-5) Hubert Hurkacz
31/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Damir Dzumhur 1-3 (4-6, 6-4, 1-6, 1-6) Hubert Hurkacz
24/08/2026 Cancun (Final) Sebastian Baez 1-2 (6-4, 0-6, 3-6) Hubert Hurkacz
23/08/2026 Cancun (Semifinal) Hubert Hurkacz 2-0 (6-3, 6-4) Moez Echargui
21/08/2026 Cancun (Cuartos de final) Roman Safiullin 0-2 (4-6, 3-6) Hubert Hurkacz

Contador

Contenido patrocinado