Ben Shelton - Sebastian Baez, en directo hoy: sigue el partido de ASB Classic

Ben Shelton - Sebastian Baez: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de ASB Classic - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de enero de 2026.
El tenista Estadounidense Ben Shelton(8) se enfrenta en Cuartos de final del torneo ASB Classic al tenista Argentino Sebastian Baez(39) este jueves a las 01:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/01/2023
| ASB Classic (Dieciseisavos de final)
| Sebastian Baez
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Ben Shelton
-Últimos Resultados de Ben Shelton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/01/2026
| ASB Classic (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Francisco Comesana
|14/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Ben Shelton
|12/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Ben Shelton
| 1-2 (6-4, 6-7, 5-7)
| Felix Auger-Aliassime
|09/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Ben Shelton
|31/10/2025
| Rolex Paris Masters (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Jannik Sinner
-Últimos Resultados de Sebastian Baez.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/01/2026
| ASB Classic (Octavos de final)
| Jenson Brooksby
| 0-2 (5-7, 0-6)
| Sebastian Baez
|12/01/2026
| ASB Classic (Dieciseisavos de final)
| Emilio Nava
| 1-2 (6-4, 5-7, 3-6)
| Sebastian Baez
|07/01/2026
| United Cup, Final Stage (Cuartos de final)
| Stan Wawrinka
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Sebastian Baez
|03/01/2026
| United Cup, Group A (Round Robin)
| Taylor Fritz
| 1-2 (6-4, 5-7, 4-6)
| Sebastian Baez
|02/01/2026
| United Cup, Group A (Round Robin)
| Jaume Munar
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Sebastian Baez