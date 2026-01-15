Ben Shelton - Sebastian Baez, en directo hoy: sigue el partido de ASB Classic

Ben Shelton - Sebastian Baez: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de ASB Classic - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de enero de 2026.

El tenista Estadounidense Ben Shelton(8) se enfrenta en Cuartos de final del torneo ASB Classic al tenista Argentino Sebastian Baez(39) este jueves a las 01:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 10/01/2023 ASB Classic (Dieciseisavos de final) Sebastian Baez 0-2 (6-7, 1-6) Ben Shelton

-Últimos Resultados de Ben Shelton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 13/01/2026 ASB Classic (Octavos de final) Ben Shelton 2-0 (7-5, 6-4) Francisco Comesana 14/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Jannik Sinner 2-0 (6-3, 7-6) Ben Shelton 12/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Ben Shelton 1-2 (6-4, 6-7, 5-7) Felix Auger-Aliassime 09/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Alexander Zverev 2-0 (6-3, 7-6) Ben Shelton 31/10/2025 Rolex Paris Masters (Cuartos de final) Ben Shelton 0-2 (3-6, 3-6) Jannik Sinner

-Últimos Resultados de Sebastian Baez.