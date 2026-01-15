Ben Shelton - Sebastian Baez, en directo hoy: sigue el partido de ASB Classic

Ben Shelton - Sebastian Baez: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de ASB Classic
Ben Shelton - Sebastian Baez: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de ASB Classic - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: jueves, 15 enero 2026 0:00
Madrid, 15 de enero de 2026.

El tenista Estadounidense Ben Shelton(8) se enfrenta en Cuartos de final del torneo ASB Classic al tenista Argentino Sebastian Baez(39) este jueves a las 01:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/01/2023 ASB Classic (Dieciseisavos de final) Sebastian Baez 0-2 (6-7, 1-6) Ben Shelton

-Últimos Resultados de Ben Shelton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/01/2026 ASB Classic (Octavos de final) Ben Shelton 2-0 (7-5, 6-4) Francisco Comesana
14/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Jannik Sinner 2-0 (6-3, 7-6) Ben Shelton
12/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Ben Shelton 1-2 (6-4, 6-7, 5-7) Felix Auger-Aliassime
09/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Alexander Zverev 2-0 (6-3, 7-6) Ben Shelton
31/10/2025 Rolex Paris Masters (Cuartos de final) Ben Shelton 0-2 (3-6, 3-6) Jannik Sinner

-Últimos Resultados de Sebastian Baez.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/01/2026 ASB Classic (Octavos de final) Jenson Brooksby 0-2 (5-7, 0-6) Sebastian Baez
12/01/2026 ASB Classic (Dieciseisavos de final) Emilio Nava 1-2 (6-4, 5-7, 3-6) Sebastian Baez
07/01/2026 United Cup, Final Stage (Cuartos de final) Stan Wawrinka 0-2 (5-7, 4-6) Sebastian Baez
03/01/2026 United Cup, Group A (Round Robin) Taylor Fritz 1-2 (6-4, 5-7, 4-6) Sebastian Baez
02/01/2026 United Cup, Group A (Round Robin) Jaume Munar 0-2 (4-6, 4-6) Sebastian Baez

