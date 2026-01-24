Ben Shelton - Valentin Vacherot, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Ben Shelton - Valentin Vacherot: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Australian Open ATP
Ben Shelton - Valentin Vacherot: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 24 enero 2026 3:31
Madrid, 24 de enero de 2026.

El tenista estadounidense Ben Shelton(7) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Monegasco Valentin Vacherot(31) este sábado a las 04:30.

-Últimos Resultados de Ben Shelton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) Dane Sweeny
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Ben Shelton 3-0 (6-3, 7-6, 7-6) Ugo Humbert
16/01/2026 ASB Classic (Cuartos de final) Ben Shelton 0-2 (5-7, 3-6) Sebastian Baez
13/01/2026 ASB Classic (Octavos de final) Ben Shelton 2-0 (7-5, 6-4) Francisco Comesana
14/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Jannik Sinner 2-0 (6-3, 7-6) Ben Shelton

-Últimos Resultados de Valentin Vacherot.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Rinky Hijikata 1-3 (1-6, 3-6, 6-4, 2-6) Valentin Vacherot
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Martin Damm 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) Valentin Vacherot
15/01/2026 Adelaide International (Cuartos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (7-6, 6-2) Valentin Vacherot
14/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Thanasi Kokkinakis 0-0 () Valentin Vacherot
12/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Miomir Kecmanovic 0-2 (6-7, 4-6) Valentin Vacherot

