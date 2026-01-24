Ben Shelton - Valentin Vacherot, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Ben Shelton - Valentin Vacherot: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de enero de 2026.
El tenista estadounidense Ben Shelton(7) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Monegasco Valentin Vacherot(31) este sábado a las 04:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Ben Shelton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 3-0 (6-3, 6-2, 6-2)
| Dane Sweeny
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Ben Shelton
| 3-0 (6-3, 7-6, 7-6)
| Ugo Humbert
|16/01/2026
| ASB Classic (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Sebastian Baez
|13/01/2026
| ASB Classic (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Francisco Comesana
|14/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Ben Shelton
-Últimos Resultados de Valentin Vacherot.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Rinky Hijikata
| 1-3 (1-6, 3-6, 6-4, 2-6)
| Valentin Vacherot
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Martin Damm
| 0-3 (4-6, 4-6, 4-6)
| Valentin Vacherot
|15/01/2026
| Adelaide International (Cuartos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Valentin Vacherot
|14/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Thanasi Kokkinakis
| 0-0 ()
| Valentin Vacherot
|12/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Miomir Kecmanovic
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Valentin Vacherot