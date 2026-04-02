Ben Shelton - Zhizhen Zhang, en directo hoy: sigue el partido de US Men's Clay Court Championships

Ben Shelton - Zhizhen Zhang: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Men's Clay Court Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de abril de 2026.
El tenista Estadounidense Ben Shelton(9) se enfrenta en Octavos de final del torneo US Men's Clay Court Championships al tenista Chino Zhizhen Zhang(263) este jueves a las 01:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/05/2024
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Zhizhen Zhang
|17/01/2023
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Ben Shelton
| 3-2 (4-6, 6-3, 6-2, 2-6, 7-6)
| Zhizhen Zhang
-Últimos Resultados de Ben Shelton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (7-6, 6-7, 3-6)
| Alexander Shevchenko
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (6-7, 6-4, 3-6)
| Learner Tien
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-7, 7-6, 6-3)
| Reilly Opelka
|15/02/2026
| Dallas Open (Final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (6-3, 3-6, 5-7)
| Ben Shelton
|15/02/2026
| Dallas Open (Semifinal)
| Denis Shapovalov
| 1-2 (6-4, 4-6, 6-7)
| Ben Shelton
-Últimos Resultados de Zhizhen Zhang.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/03/2026
| US Men's Clay Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Jack Pinnington Jones
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Zhizhen Zhang
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Zhizhen Zhang
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Adrian Mannarino
|23/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Zhizhen Zhang
|18/02/2026
| Qatar Open (Octavos de final)
| Jakub Mensik
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Zhizhen Zhang
|17/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Zhizhen Zhang
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Roberto Carballes Baena