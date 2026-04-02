Ben Shelton - Zhizhen Zhang, en directo hoy: sigue el partido de US Men's Clay Court Championships

Ben Shelton - Zhizhen Zhang: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Men's Clay Court Championships
Ben Shelton - Zhizhen Zhang: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Men's Clay Court Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 2 abril 2026 0:00
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Madrid, 2 de abril de 2026.

El tenista Estadounidense Ben Shelton(9) se enfrenta en Octavos de final del torneo US Men's Clay Court Championships al tenista Chino Zhizhen Zhang(263) este jueves a las 01:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/05/2024 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 0-2 (2-6, 4-6) Zhizhen Zhang
17/01/2023 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Ben Shelton 3-2 (4-6, 6-3, 6-2, 2-6, 7-6) Zhizhen Zhang

-Últimos Resultados de Ben Shelton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 1-2 (7-6, 6-7, 3-6) Alexander Shevchenko
08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Learner Tien
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 2-1 (6-7, 7-6, 6-3) Reilly Opelka
15/02/2026 Dallas Open (Final) Taylor Fritz 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) Ben Shelton
15/02/2026 Dallas Open (Semifinal) Denis Shapovalov 1-2 (6-4, 4-6, 6-7) Ben Shelton

-Últimos Resultados de Zhizhen Zhang.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/03/2026 US Men's Clay Court Championships (Dieciseisavos de final) Jack Pinnington Jones 0-2 (1-6, 3-6) Zhizhen Zhang
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Zhizhen Zhang 0-2 (3-6, 2-6) Adrian Mannarino
23/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-3, 7-6) Zhizhen Zhang
18/02/2026 Qatar Open (Octavos de final) Jakub Mensik 2-0 (6-3, 6-2) Zhizhen Zhang
17/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Zhizhen Zhang 2-0 (6-4, 6-4) Roberto Carballes Baena

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