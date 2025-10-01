Borussia Dortmund - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 1 de octubre de 2025.
El Borussia Dortmund, situado en la 21a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de Champions en el Signal Iduna Park ante el Athletic este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 4 cosechado contra el Juventus, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el 32o lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Arsenal, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
BORUSSIA DORTMUND: Gregor Kobel; Waldemar Anton, Niklas Suele, Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Marcel Sabitzer, Carney Chukwuemeka, Daniel Svensson, Karim Adeyemi, Jobe Bellingham, Serhou Guirassy.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Inigo Lekue; Alejandro Rego, Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Unai Gomez, Robert Navarro, Maroan Sannadi.
-Últimos Resultados del Borussia Dortmund.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/09/2025
| Champions
| Juventus
| 4-4
| Borussia Dortmund
|15/04/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 3-1
| Barcelona
|09/04/2025
| Champions
| Barcelona
| 4-0
| Borussia Dortmund
|12/03/2025
| Champions
| Lille
| 1-2
| Borussia Dortmund
|04/03/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 1-1
| Lille
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Athletic Bilbao
|23/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Girona
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao
|16/09/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0-2
| Arsenal
|13/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Alavés