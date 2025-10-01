Borussia Dortmund - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Publicado: miércoles, 1 octubre 2025 20:15

Madrid, 1 de octubre de 2025.

El Borussia Dortmund, situado en la 21a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de Champions en el Signal Iduna Park ante el Athletic este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 4 cosechado contra el Juventus, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el 32o lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Arsenal, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
BORUSSIA DORTMUND: Gregor Kobel; Waldemar Anton, Niklas Suele, Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Marcel Sabitzer, Carney Chukwuemeka, Daniel Svensson, Karim Adeyemi, Jobe Bellingham, Serhou Guirassy.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Inigo Lekue; Alejandro Rego, Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Unai Gomez, Robert Navarro, Maroan Sannadi.

-Últimos Resultados del Borussia Dortmund.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/09/2025 Champions Juventus 4-4 Borussia Dortmund
15/04/2025 Champions Borussia Dortmund 3-1 Barcelona
09/04/2025 Champions Barcelona 4-0 Borussia Dortmund
12/03/2025 Champions Lille 1-2 Borussia Dortmund
04/03/2025 Champions Borussia Dortmund 1-1 Lille

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao
23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona
20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao
16/09/2025 Champions Athletic Bilbao 0-2 Arsenal
13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés

