Borussia Dortmund - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 25 de noviembre de 2025.
El Borussia Dortmund, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de Champions en el Signal Iduna Park ante el Villareal este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Manchester City, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el 32o lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Pafos FC, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Bayern Munich
| 12
| 4
|2
| Arsenal
| 12
| 4
|3
| Inter
| 12
| 4
|4
| Manchester City
| 10
| 4
|5
| Paris Saint-Germain
| 9
| 4
|6
| Newcastle United
| 9
| 4
|7
| Real Madrid
| 9
| 4
|8
| Liverpool
| 9
| 4
|9
| Galatasaray
| 9
| 4
|10
| Tottenham Hotspur
| 8
| 4
|11
| Barcelona
| 7
| 4
|12
| Chelsea
| 7
| 4
|13
| Sporting CP
| 7
| 4
|14
| Borussia Dortmund
| 7
| 4
|15
| Qarabag FK
| 7
| 4
|16
| Atalanta
| 7
| 4
|17
| Atlético
| 6
| 4
|18
| PSV Eindhoven
| 5
| 4
|19
| Monaco
| 5
| 4
|20
| Pafos FC
| 5
| 4
|21
| Bayer Leverkusen
| 5
| 4
|22
| Brujas
| 4
| 4
|23
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 4
|24
| SSC Napoli
| 4
| 4
|25
| Marseille
| 3
| 4
|26
| Juventus
| 3
| 4
|27
| Athletic Bilbao
| 3
| 4
|28
| Union St.Gilloise
| 3
| 4
|29
| Bodoe/Glimt
| 2
| 4
|30
| Slavia Prague
| 2
| 4
|31
| Olympiacos
| 2
| 4
|32
| Villarreal
| 1
| 4
|33
| FC Koebenhavn
| 1
| 4
|34
| Kairat Almaty
| 1
| 4
|35
| Benfica
| 0
| 4
|36
| Ajax
| 0
| 4
-Onces iniciales probables.
BORUSSIA DORTMUND: Gregor Kobel; Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Marcel Sabitzer, Pascal Gross, Daniel Svensson, Karim Adeyemi, Julian Brandt, Serhou Guirassy.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Pape Gueye, Thomas Partey, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.
-Últimos Resultados del Borussia Dortmund.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/11/2025
| Champions
| Manchester City
| 4-1
| Borussia Dortmund
|21/10/2025
| Champions
| FC Koebenhavn
| 2-4
| Borussia Dortmund
|01/10/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 4-1
| Athletic Bilbao
|16/09/2025
| Champions
| Juventus
| 4-4
| Borussia Dortmund
|15/04/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 3-1
| Barcelona
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Mallorca
|08/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Villarreal
|05/11/2025
| Champions
| Pafos FC
| 1-0
| Villarreal
|01/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-0
| Rayo
|25/10/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Villarreal