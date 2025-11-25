Borussia Dortmund - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Borussia Dortmund - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de Champions
Onces Iniciales probables: Borussia Dortmund - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 25 noviembre 2025 16:01

Madrid, 25 de noviembre de 2025.

El Borussia Dortmund, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de Champions en el Signal Iduna Park ante el Villareal este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Manchester City, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el 32o lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Pafos FC, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Bayern Munich 12 4
2 Arsenal 12 4
3 Inter 12 4
4 Manchester City 10 4
5 Paris Saint-Germain 9 4
6 Newcastle United 9 4
7 Real Madrid 9 4
8 Liverpool 9 4
9 Galatasaray 9 4
10 Tottenham Hotspur 8 4
11 Barcelona 7 4
12 Chelsea 7 4
13 Sporting CP 7 4
14 Borussia Dortmund 7 4
15 Qarabag FK 7 4
16 Atalanta 7 4
17 Atlético 6 4
18 PSV Eindhoven 5 4
19 Monaco 5 4
20 Pafos FC 5 4
21 Bayer Leverkusen 5 4
22 Brujas 4 4
23 Eintracht Frankfurt 4 4
24 SSC Napoli 4 4
25 Marseille 3 4
26 Juventus 3 4
27 Athletic Bilbao 3 4
28 Union St.Gilloise 3 4
29 Bodoe/Glimt 2 4
30 Slavia Prague 2 4
31 Olympiacos 2 4
32 Villarreal 1 4
33 FC Koebenhavn 1 4
34 Kairat Almaty 1 4
35 Benfica 0 4
36 Ajax 0 4

-Onces iniciales probables.
BORUSSIA DORTMUND: Gregor Kobel; Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Marcel Sabitzer, Pascal Gross, Daniel Svensson, Karim Adeyemi, Julian Brandt, Serhou Guirassy.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Pape Gueye, Thomas Partey, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.

-Últimos Resultados del Borussia Dortmund.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/11/2025 Champions Manchester City 4-1 Borussia Dortmund
21/10/2025 Champions FC Koebenhavn 2-4 Borussia Dortmund
01/10/2025 Champions Borussia Dortmund 4-1 Athletic Bilbao
16/09/2025 Champions Juventus 4-4 Borussia Dortmund
15/04/2025 Champions Borussia Dortmund 3-1 Barcelona

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/11/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Mallorca
08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal
05/11/2025 Champions Pafos FC 1-0 Villarreal
01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo
25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal

Contador

Contenido patrocinado