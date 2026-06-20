Brasil - Haití, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Brasil - Haití: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de junio de 2026.

La selección de Brasil, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en EE. UU. ante Haití este sábado a las 02:30, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Marruecos, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Haití ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada como local contra Escocia, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

BRASIL: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro, Raphinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, Matheus Cunha.

HAITÍ: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix, Martin Experience; Jean-Kevin Duverne, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Ruben Providence; Josue Casimir, Frantzdy Pierrot.

-Últimos Resultados de Brasil.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/06/2026 World Cup Grp. C Brazil 1-1 Morocco

-Últimos Resultados de Haití.