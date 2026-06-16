Cameron Norrie - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de HSBC Championships

Cameron Norrie - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de HSBC Championships
Cameron Norrie - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de HSBC Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 16 junio 2026 15:30
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Madrid, 16 de junio de 2026.

El tenista Británico Cameron Norrie(29) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo HSBC Championships al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(22) este martes a las 16:30.

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-Últimos Resultados de Cameron Norrie.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Cameron Norrie 0-1 (6-7, 0-2) Adolfo Vallejo
20/05/2026 Geneva Open (Octavos de final) Cameron Norrie 0-2 (4-6, 4-6) Mariano Navone
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Thiago Agustin Tirante 2-0 (6-3, 7-5) Cameron Norrie
28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 7-5) Cameron Norrie
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 2-0 (7-5, 7-6) Thiago Agustin Tirante

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/06/2026 Stuttgart Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (2-6, 7-6, 1-6) Mattia Bellucci
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-3 (6-4, 6-7, 1-6, 3-6) Thiago Agustin Tirante
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 3-2 (6-7, 6-3, 2-6, 7-5, 6-3) Damir Dzumhur
20/05/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (2-6, 6-4, 4-6) Alex de Minaur
18/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-4, 6-4) Corentin Moutet

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