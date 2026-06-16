Cameron Norrie - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de HSBC Championships

Cameron Norrie - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de HSBC Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 16 de junio de 2026.

El tenista Británico Cameron Norrie(29) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo HSBC Championships al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(22) este martes a las 16:30.

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-Últimos Resultados de Cameron Norrie.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Cameron Norrie 0-1 (6-7, 0-2) Adolfo Vallejo 20/05/2026 Geneva Open (Octavos de final) Cameron Norrie 0-2 (4-6, 4-6) Mariano Navone 09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Thiago Agustin Tirante 2-0 (6-3, 7-5) Cameron Norrie 28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 7-5) Cameron Norrie 26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 2-0 (7-5, 7-6) Thiago Agustin Tirante

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.