Cameron Norrie - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de HSBC Championships

Cameron Norrie - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de HSBC Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de junio de 2026.
El tenista Británico Cameron Norrie(29) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo HSBC Championships al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(22) este martes a las 16:30.
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-Últimos Resultados de Cameron Norrie.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Cameron Norrie
| 0-1 (6-7, 0-2)
| Adolfo Vallejo
|20/05/2026
| Geneva Open (Octavos de final)
| Cameron Norrie
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Mariano Navone
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Cameron Norrie
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Cameron Norrie
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Thiago Agustin Tirante
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/06/2026
| Stuttgart Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-2 (2-6, 7-6, 1-6)
| Mattia Bellucci
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-3 (6-4, 6-7, 1-6, 3-6)
| Thiago Agustin Tirante
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 3-2 (6-7, 6-3, 2-6, 7-5, 6-3)
| Damir Dzumhur
|20/05/2026
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-2 (2-6, 6-4, 4-6)
| Alex de Minaur
|18/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Corentin Moutet