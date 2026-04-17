Cameron Norrie - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Barcelona Open

Cameron Norrie - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Barcelona Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de abril de 2026.

El tenista Británico Cameron Norrie(24) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Barcelona Open al tenista Español Rafael Jodar(55) este viernes a las 17:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 24/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-2) Cameron Norrie

-Últimos Resultados de Cameron Norrie.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 15/04/2026 Barcelona Open (Octavos de final) Cameron Norrie 2-1 (6-3, 4-6, 6-4) Ethan Quinn 13/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) Stan Wawrinka 07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 1-2 (6-7, 6-2, 2-6) Alex de Minaur 05/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Cameron Norrie 2-1 (6-2, 4-6, 7-6) Miomir Kecmanovic 21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Alex Michelsen 2-1 (7-5, 6-7, 6-4) Cameron Norrie

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.