Cameron Norrie - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Barcelona Open

Cameron Norrie - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Barcelona Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de abril de 2026.
El tenista Británico Cameron Norrie(24) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Barcelona Open al tenista Español Rafael Jodar(55) este viernes a las 17:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/02/2026
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Cameron Norrie
-Últimos Resultados de Cameron Norrie.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/04/2026
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-1 (6-3, 4-6, 6-4)
| Ethan Quinn
|13/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-4)
| Stan Wawrinka
|07/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 1-2 (6-7, 6-2, 2-6)
| Alex de Minaur
|05/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-1 (6-2, 4-6, 7-6)
| Miomir Kecmanovic
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Alex Michelsen
| 2-1 (7-5, 6-7, 6-4)
| Cameron Norrie
-Últimos Resultados de Rafael Jodar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/04/2026
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Camilo Ugo Carabelli
|13/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Jaume Munar
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Rafael Jodar
|05/04/2026
| Grand Prix Hassan II (Final)
| Marco Trungelliti
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Rafael Jodar
|04/04/2026
| Grand Prix Hassan II (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Camilo Ugo Carabelli
|03/04/2026
| Grand Prix Hassan II (Cuartos de final)
| Alexandre Muller
| 0-1 (2-6, 0-2)
| Rafael Jodar