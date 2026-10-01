Carlos Alcaraz - Alex Michelsen, en directo hoy: sigue el partido de Japan Open Tennis Championships

Carlos Alcaraz - Alex Michelsen: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Japan Open Tennis Championships
Carlos Alcaraz - Alex Michelsen: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Japan Open Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 1 octubre 2026 8:02
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Madrid, 1 de octubre de 2026.

El tenista español Carlos Alcaraz(3) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Japan Open Tennis Championships al tenista estadounidense Alex Michelsen(34) este jueves no antes de las 09:00.

Últimos Resultados de Carlos Alcaraz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/09/2026 Laver Cup (Final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-3, 4-6, 13-11) Taylor Fritz
09/09/2026 US Open ATP (Cuartos de final) Ben Shelton 3-2 (6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6) Carlos Alcaraz
06/09/2026 US Open ATP (Octavos de final) Tommy Paul 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) Carlos Alcaraz
04/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Yibing Wu 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) Carlos Alcaraz
03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Jaime Faria 1-3 (6-4, 0-6, 3-6, 2-6) Carlos Alcaraz

Últimos Resultados de Alex Michelsen

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/09/2026 US Open ATP (Cuartos de final) Frances Tiafoe 3-2 (5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6) Alex Michelsen
06/09/2026 US Open ATP (Octavos de final) Alex Michelsen 3-0 (7-6, 6-4, 6-4) Tomas Etcheverry
05/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Alex Michelsen 3-0 (7-6, 6-4, 6-3) Daniel Merida Aguilar
02/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Brandon Nakashima 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) Alex Michelsen
31/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alex Michelsen 3-0 (6-4, 6-1, 6-0) Federico Cina
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