Carlos Alcaraz - Alex Michelsen, en directo hoy: sigue el partido de Japan Open Tennis Championships

Carlos Alcaraz - Alex Michelsen: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Japan Open Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de octubre de 2026.
El tenista español Carlos Alcaraz(3) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Japan Open Tennis Championships al tenista estadounidense Alex Michelsen(34) este jueves no antes de las 09:00.
Últimos Resultados de Carlos Alcaraz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-3, 4-6, 13-11)
| Taylor Fritz
|09/09/2026
| US Open ATP (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 3-2 (6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6)
| Carlos Alcaraz
|06/09/2026
| US Open ATP (Octavos de final)
| Tommy Paul
| 0-3 (4-6, 3-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
|04/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Yibing Wu
| 0-3 (3-6, 4-6, 1-6)
| Carlos Alcaraz
|03/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Jaime Faria
| 1-3 (6-4, 0-6, 3-6, 2-6)
| Carlos Alcaraz
Últimos Resultados de Alex Michelsen
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/09/2026
| US Open ATP (Cuartos de final)
| Frances Tiafoe
| 3-2 (5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6)
| Alex Michelsen
|06/09/2026
| US Open ATP (Octavos de final)
| Alex Michelsen
| 3-0 (7-6, 6-4, 6-4)
| Tomas Etcheverry
|05/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Alex Michelsen
| 3-0 (7-6, 6-4, 6-3)
| Daniel Merida Aguilar
|02/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Brandon Nakashima
| 0-3 (3-6, 4-6, 4-6)
| Alex Michelsen
|31/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alex Michelsen
| 3-0 (6-4, 6-1, 6-0)
| Federico Cina