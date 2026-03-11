Carlos Alcaraz - Casper Ruud, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Carlos Alcaraz - Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BNP Paribas Open
Carlos Alcaraz - Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 11 marzo 2026 18:03
Seguir en

Madrid, 11 de marzo de 2026.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Noruego Casper Ruud(13) este miércoles a las 19:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/09/2025 Japan Open Tennis Championships (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) Casper Ruud
11/11/2024 ATP World Tour Finals, John Newcombe Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 0-2 (1-6, 5-7) Casper Ruud
02/10/2023 China Open (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-2) Casper Ruud

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) Arthur Rinderknech
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 6-3) Grigor Dimitrov
21/02/2026 Qatar Open (Final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 6-1) Arthur Fils
20/02/2026 Qatar Open (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-4) Andrey Rublev
19/02/2026 Qatar Open (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-7, 6-4, 6-3) Karen Khachanov

-Últimos Resultados de Casper Ruud.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Valentin Vacherot 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Casper Ruud
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Alexander Shevchenko 0-2 (1-6, 6-7) Casper Ruud
25/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Casper Ruud 0-2 (6-7, 6-7) Yibing Wu
20/02/2026 Delray Beach Open (Cuartos de final) Sebastian Korda 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) Casper Ruud
19/02/2026 Delray Beach Open (Octavos de final) Marcos Giron 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Casper Ruud

