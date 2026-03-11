Carlos Alcaraz - Casper Ruud, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Carlos Alcaraz - Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de marzo de 2026.
El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Noruego Casper Ruud(13) este miércoles a las 19:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/09/2025
| Japan Open Tennis Championships (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-4)
| Casper Ruud
|11/11/2024
| ATP World Tour Finals, John Newcombe Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (1-6, 5-7)
| Casper Ruud
|02/10/2023
| China Open (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Casper Ruud
-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-2)
| Arthur Rinderknech
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Grigor Dimitrov
|21/02/2026
| Qatar Open (Final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Arthur Fils
|20/02/2026
| Qatar Open (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Andrey Rublev
|19/02/2026
| Qatar Open (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-7, 6-4, 6-3)
| Karen Khachanov
-Últimos Resultados de Casper Ruud.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Valentin Vacherot
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Casper Ruud
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Alexander Shevchenko
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Casper Ruud
|25/02/2026
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Casper Ruud
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Yibing Wu
|20/02/2026
| Delray Beach Open (Cuartos de final)
| Sebastian Korda
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-2)
| Casper Ruud
|19/02/2026
| Delray Beach Open (Octavos de final)
| Marcos Giron
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Casper Ruud