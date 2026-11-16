Carlos Alcaraz - Frances Tiafoe, en directo hoy: sigue el partido de ATP Finals, Ivan Lendl Group

Carlos Alcaraz - Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de ATP Finals, Ivan Lendl Group - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de noviembre de 2026.
El tenista español Carlos Alcaraz(3) se enfrenta en Round Robin del torneo ATP Finals, Ivan Lendl Group al tenista estadounidense Frances Tiafoe(8) este lunes no antes de las 14:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/07/2024
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-2 (5-7, 6-2, 4-6, 7-6, 6-2)
| Frances Tiafoe
Últimos Resultados de Carlos Alcaraz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/11/2026
| Rolex Paris Masters (Final)
| Ben Shelton
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Carlos Alcaraz
|07/11/2026
| Rolex Paris Masters (Semifinal)
| Casper Ruud
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
|06/11/2026
| Rolex Paris Masters (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (7-6, 5-7, 3-6)
| Carlos Alcaraz
|05/11/2026
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Matteo Berrettini
| 0-0 ()
| Carlos Alcaraz
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Alex Michelsen
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Carlos Alcaraz
Últimos Resultados de Frances Tiafoe
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Quentin Halys
| 2-1 (6-3, 1-6, 7-6)
| Frances Tiafoe
|28/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Frances Tiafoe
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-1 (7-6, 4-6, 7-6)
| Frances Tiafoe
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Yannick Hanfmann
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Frances Tiafoe
|02/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Frances Tiafoe