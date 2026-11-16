Carlos Alcaraz - Frances Tiafoe, en directo hoy: sigue el partido de ATP Finals, Ivan Lendl Group

Carlos Alcaraz - Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de ATP Finals, Ivan Lendl Group
Carlos Alcaraz - Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de ATP Finals, Ivan Lendl Group - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 16 noviembre 2026 13:02
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Madrid, 16 de noviembre de 2026.

El tenista español Carlos Alcaraz(3) se enfrenta en Round Robin del torneo ATP Finals, Ivan Lendl Group al tenista estadounidense Frances Tiafoe(8) este lunes no antes de las 14:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/07/2024 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 3-2 (5-7, 6-2, 4-6, 7-6, 6-2) Frances Tiafoe

Últimos Resultados de Carlos Alcaraz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/11/2026 Rolex Paris Masters (Final) Ben Shelton 0-2 (6-7, 5-7) Carlos Alcaraz
07/11/2026 Rolex Paris Masters (Semifinal) Casper Ruud 0-2 (4-6, 4-6) Carlos Alcaraz
06/11/2026 Rolex Paris Masters (Cuartos de final) Taylor Fritz 1-2 (7-6, 5-7, 3-6) Carlos Alcaraz
05/11/2026 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Matteo Berrettini 0-0 () Carlos Alcaraz
04/11/2026 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Alex Michelsen 0-2 (6-7, 3-6) Carlos Alcaraz

Últimos Resultados de Frances Tiafoe

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/11/2026 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Quentin Halys 2-1 (6-3, 1-6, 7-6) Frances Tiafoe
28/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (7-6, 7-5) Frances Tiafoe
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (7-6, 4-6, 7-6) Frances Tiafoe
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Yannick Hanfmann 0-2 (4-6, 4-6) Frances Tiafoe
02/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 7-5) Frances Tiafoe
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