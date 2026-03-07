Carlos Alcaraz - Grigor Dimitrov, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Carlos Alcaraz - Grigor Dimitrov: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de marzo de 2026.
El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Búlgaro Grigor Dimitrov(42) este sábado a las 23:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/03/2025
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Grigor Dimitrov
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Carlos Alcaraz
|29/03/2024
| Miami Open (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Grigor Dimitrov
|11/10/2023
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 1-2 (7-5, 2-6, 4-6)
| Grigor Dimitrov
|23/06/2023
| Queen's Club Championships (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Grigor Dimitrov
|30/04/2023
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Grigor Dimitrov
-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/02/2026
| Qatar Open (Final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Arthur Fils
|20/02/2026
| Qatar Open (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Andrey Rublev
|19/02/2026
| Qatar Open (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-7, 6-4, 6-3)
| Karen Khachanov
|18/02/2026
| Qatar Open (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Valentin Royer
|17/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Arthur Rinderknech
-Últimos Resultados de Grigor Dimitrov.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Terence Atmane
| 1-2 (4-6, 7-5, 4-6)
| Grigor Dimitrov
|25/02/2026
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Terence Atmane
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Grigor Dimitrov
|10/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Grigor Dimitrov
| 1-2 (7-5, 4-6, 4-6)
| Alex Michelsen
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Grigor Dimitrov
| 0-3 (4-6, 4-6, 3-6)
| Tomas Machac
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Raphael Collignon
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Grigor Dimitrov