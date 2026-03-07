Carlos Alcaraz - Grigor Dimitrov, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Carlos Alcaraz - Grigor Dimitrov: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open
Carlos Alcaraz - Grigor Dimitrov: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: sábado, 7 marzo 2026 22:33
Madrid, 7 de marzo de 2026.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Búlgaro Grigor Dimitrov(42) este sábado a las 23:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/03/2025 BNP Paribas Open (Octavos de final) Grigor Dimitrov 0-2 (1-6, 1-6) Carlos Alcaraz
29/03/2024 Miami Open (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 0-2 (2-6, 4-6) Grigor Dimitrov
11/10/2023 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Carlos Alcaraz 1-2 (7-5, 2-6, 4-6) Grigor Dimitrov
23/06/2023 Queen's Club Championships (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-4) Grigor Dimitrov
30/04/2023 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 7-5) Grigor Dimitrov

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/02/2026 Qatar Open (Final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 6-1) Arthur Fils
20/02/2026 Qatar Open (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-4) Andrey Rublev
19/02/2026 Qatar Open (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-7, 6-4, 6-3) Karen Khachanov
18/02/2026 Qatar Open (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 7-5) Valentin Royer
17/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 7-6) Arthur Rinderknech

-Últimos Resultados de Grigor Dimitrov.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Terence Atmane 1-2 (4-6, 7-5, 4-6) Grigor Dimitrov
25/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Terence Atmane 2-0 (6-3, 6-3) Grigor Dimitrov
10/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Grigor Dimitrov 1-2 (7-5, 4-6, 4-6) Alex Michelsen
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Grigor Dimitrov 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) Tomas Machac
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Raphael Collignon 2-0 (7-6, 6-3) Grigor Dimitrov

