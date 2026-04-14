Carlos Alcaraz - Otto Virtanen, en directo hoy: sigue el partido de Barcelona Open

Carlos Alcaraz - Otto Virtanen: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Barcelona Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de abril de 2026.
El tenista Español Carlos Alcaraz(2) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Barcelona Open al tenista Finlandés Otto Virtanen(130) este martes a las 16:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Final)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Jannik Sinner
|11/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Valentin Vacherot
|10/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-3, 6-0)
| Alexander Bublik
|09/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-1, 4-6, 6-3)
| Tomas Etcheverry
|07/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Sebastian Baez
-Últimos Resultados de Otto Virtanen.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/04/2026
| Barcelona Open, Qualification (Sin Definir)
| Otto Virtanen
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alexandre Muller
|11/04/2026
| Barcelona Open, Qualification (Sin Definir)
| Aleksandar Vukic
| 1-2 (3-6, 7-6, 4-6)
| Otto Virtanen
|04/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters, Qualification (Sin Definir)
| Ethan Quinn
| 2-1 (3-6, 6-2, 6-3)
| Otto Virtanen
|31/03/2026
| Bucharest Open (Dieciseisavos de final)
| Otto Virtanen
| 1-2 (6-7, 7-5, 5-7)
| Daniel Merida Aguilar
|07/03/2026
| Thionville (Semifinal)
| Otto Virtanen
| 1-2 (6-4, 2-6, 6-7)
| Nicolai Budkov Kjaer