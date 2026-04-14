Carlos Alcaraz - Otto Virtanen, en directo hoy: sigue el partido de Barcelona Open

Carlos Alcaraz - Otto Virtanen: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Barcelona Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 14 abril 2026 15:01
Madrid, 14 de abril de 2026.

El tenista Español Carlos Alcaraz(2) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Barcelona Open al tenista Finlandés Otto Virtanen(130) este martes a las 16:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Final) Carlos Alcaraz 0-2 (6-7, 3-6) Jannik Sinner
11/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-4) Valentin Vacherot
10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-3, 6-0) Alexander Bublik
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) Tomas Etcheverry
07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-1, 6-3) Sebastian Baez

-Últimos Resultados de Otto Virtanen.

12/04/2026 Barcelona Open, Qualification (Sin Definir) Otto Virtanen 2-0 (6-4, 6-4) Alexandre Muller
11/04/2026 Barcelona Open, Qualification (Sin Definir) Aleksandar Vukic 1-2 (3-6, 7-6, 4-6) Otto Virtanen
04/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters, Qualification (Sin Definir) Ethan Quinn 2-1 (3-6, 6-2, 6-3) Otto Virtanen
31/03/2026 Bucharest Open (Dieciseisavos de final) Otto Virtanen 1-2 (6-7, 7-5, 5-7) Daniel Merida Aguilar
07/03/2026 Thionville (Semifinal) Otto Virtanen 1-2 (6-4, 2-6, 6-7) Nicolai Budkov Kjaer

Contenido patrocinado