Carlos Alcaraz - Yannick Hanfmann, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Carlos Alcaraz - Yannick Hanfmann: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Australian Open ATP
Carlos Alcaraz - Yannick Hanfmann: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 21 enero 2026 0:01
Madrid, 21 de enero de 2026.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Alemán Yannick Hanfmann(102) este miércoles a las 01:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/09/2023 China Open (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-3) Yannick Hanfmann

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (6-3, 7-6, 6-2) Adam Walton
16/11/2025 ATP World Tour Finals, Final Stage (Final) Carlos Alcaraz 0-2 (6-7, 5-7) Jannik Sinner
15/11/2025 ATP World Tour Finals, Final Stage (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 6-4) Felix Auger-Aliassime
13/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-1) Lorenzo Musetti
11/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-1 (6-7, 7-5, 6-3) Taylor Fritz

-Últimos Resultados de Yannick Hanfmann.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Yannick Hanfmann 3-1 (7-5, 4-6, 6-4, 7-6) Zachary Svajda
03/01/2026 Brisbane International, Qualification (Sin Definir) Terence Atmane 2-0 (6-4, 7-6) Yannick Hanfmann
12/11/2025 Lyon 2 (Octavos de final) Liam Broady 2-0 (7-6, 6-4) Yannick Hanfmann
11/11/2025 Lyon 2 (Dieciseisavos de final) Jan Kumstat 0-2 (1-6, 3-6) Yannick Hanfmann
07/11/2025 Hellenic Championship (Semifinal) Novak Djokovic 2-0 (6-3, 6-4) Yannick Hanfmann

