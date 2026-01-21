Carlos Alcaraz - Yannick Hanfmann, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Carlos Alcaraz - Yannick Hanfmann: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de enero de 2026.
El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Alemán Yannick Hanfmann(102) este miércoles a las 01:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/09/2023
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Yannick Hanfmann
-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (6-3, 7-6, 6-2)
| Adam Walton
|16/11/2025
| ATP World Tour Finals, Final Stage (Final)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Jannik Sinner
|15/11/2025
| ATP World Tour Finals, Final Stage (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Felix Auger-Aliassime
|13/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Lorenzo Musetti
|11/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-7, 7-5, 6-3)
| Taylor Fritz
-Últimos Resultados de Yannick Hanfmann.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Yannick Hanfmann
| 3-1 (7-5, 4-6, 6-4, 7-6)
| Zachary Svajda
|03/01/2026
| Brisbane International, Qualification (Sin Definir)
| Terence Atmane
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Yannick Hanfmann
|12/11/2025
| Lyon 2 (Octavos de final)
| Liam Broady
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Yannick Hanfmann
|11/11/2025
| Lyon 2 (Dieciseisavos de final)
| Jan Kumstat
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Yannick Hanfmann
|07/11/2025
| Hellenic Championship (Semifinal)
| Novak Djokovic
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Yannick Hanfmann