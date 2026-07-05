Carrie-Anne Hoo - Megan Knight, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Carrie-Anne Hoo - Megan Knight: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
La tenista estadounidense Carrie-Anne Hoo(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista británica Megan Knight(0) este domingo no antes de las 13:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Carrie-Anne Hoo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Daphnee Mpetshi Perricard
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Carrie-Anne Hoo
|24/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Carrie-Anne Hoo
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Yu-Chen Lin
-Últimos Resultados de Megan Knight.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/07/2025
| Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Megan Knight
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Eugenia Zozaya
|21/06/2025
| Lexus Eastbourne Open, Qualification (Sin Definir)
| Anna Bondar
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Megan Knight