Carrie-Anne Hoo - Megan Knight, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Carrie-Anne Hoo - Megan Knight: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de julio de 2026.

La tenista estadounidense Carrie-Anne Hoo(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista británica Megan Knight(0) este domingo no antes de las 13:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Carrie-Anne Hoo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 01/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Daphnee Mpetshi Perricard 2-0 (6-1, 6-2) Carrie-Anne Hoo 24/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Carrie-Anne Hoo 0-2 (2-6, 6-7) Yu-Chen Lin

-Últimos Resultados de Megan Knight.