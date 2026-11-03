Casper Ruud - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Casper Ruud - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rolex Paris Masters
Casper Ruud - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 3 noviembre 2026 19:31
Seguir en

Madrid, 3 de noviembre de 2026.

El tenista noruego Casper Ruud(23) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista español Rafael Jodar(10) este martes no antes de las 20:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Rafael Jodar 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Casper Ruud

Últimos Resultados de Casper Ruud

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/11/2026 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Casper Ruud 2-0 (6-3, 6-2) Juan Manuel Cerundolo
28/10/2026 Swiss Indoors Basel (Octavos de final) Nuno Borges 2-1 (1-6, 6-3, 6-4) Casper Ruud
26/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Dominic Stephan Stricker 1-2 (6-4, 5-7, 3-6) Casper Ruud
16/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Rafael Jodar 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Casper Ruud
14/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Casper Ruud 0-0 (5-2) Felix Auger-Aliassime

Últimos Resultados de Rafael Jodar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/11/2026 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Alejandro Tabilo 0-2 (2-6, 3-6) Rafael Jodar
29/10/2026 Swiss Indoors Basel (Octavos de final) Valentin Vacherot 2-1 (7-6, 2-6, 7-6) Rafael Jodar
27/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Alejandro Tabilo 0-2 (4-6, 2-6) Rafael Jodar
18/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (1-6, 7-6, 6-4) Rafael Jodar
17/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Semifinal) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-4) Daniil Medvedev
Contador

Contenido patrocinado