Casper Ruud - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Casper Ruud - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 3 de noviembre de 2026.

El tenista noruego Casper Ruud(23) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista español Rafael Jodar(10) este martes no antes de las 20:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 16/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Rafael Jodar 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Casper Ruud

Últimos Resultados de Casper Ruud

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 02/11/2026 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Casper Ruud 2-0 (6-3, 6-2) Juan Manuel Cerundolo 28/10/2026 Swiss Indoors Basel (Octavos de final) Nuno Borges 2-1 (1-6, 6-3, 6-4) Casper Ruud 26/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Dominic Stephan Stricker 1-2 (6-4, 5-7, 3-6) Casper Ruud 16/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Rafael Jodar 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Casper Ruud 14/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Casper Ruud 0-0 (5-2) Felix Auger-Aliassime

Últimos Resultados de Rafael Jodar