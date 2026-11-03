Casper Ruud - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Casper Ruud - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de noviembre de 2026.
El tenista noruego Casper Ruud(23) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista español Rafael Jodar(10) este martes no antes de las 20:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Casper Ruud
Últimos Resultados de Casper Ruud
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/11/2026
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Casper Ruud
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Juan Manuel Cerundolo
|28/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Octavos de final)
| Nuno Borges
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-4)
| Casper Ruud
|26/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final)
| Dominic Stephan Stricker
| 1-2 (6-4, 5-7, 3-6)
| Casper Ruud
|16/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Casper Ruud
|14/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Casper Ruud
| 0-0 (5-2)
| Felix Auger-Aliassime
Últimos Resultados de Rafael Jodar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/11/2026
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Rafael Jodar
|29/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Octavos de final)
| Valentin Vacherot
| 2-1 (7-6, 2-6, 7-6)
| Rafael Jodar
|27/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Rafael Jodar
|18/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-1 (1-6, 7-6, 6-4)
| Rafael Jodar
|17/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Daniil Medvedev