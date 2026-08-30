Celta de Vigo - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 30 agosto 2026 16:30
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Madrid, 30 de agosto de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante Athletic este domingo a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 como local contra Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Athletic ocupa el último lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Atlético 7 3
2 Champions Alavés 7 3
3 Champions Barcelona 6 2
4 Champions Real Madrid 6 2
5 Europa League Sevilla 6 3
6 Conference League Betis 6 3
16 Permanencia Celta 1 2
18 Descenso Malaga 1 2
19 Descenso Elche 1 3
20 Descenso Athletic Bilbao 0 2

Onces iniciales probables

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Abdoulaye Faye; Javi Rueda, Miguel Roman, Aleix Febas, Sergio Carreira, Jones El-Abdellaoui, Hugo Alvarez, Ferran Jutgla.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Peio Canales, Inaki Williams, Oihan Sancet, Alex Berenguer, Gorka Guruzeta.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Celta
14/12/2025 LaLiga Celta 2-0 Athletic Bilbao
19/01/2025 LaLiga Celta 1-2 Athletic Bilbao
22/09/2024 LaLiga Athletic Bilbao 3-1 Celta
15/05/2024 LaLiga Celta 2-1 Athletic Bilbao

Últimos Resultados de Celta de Vigo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/08/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna
22/08/2026 LaLiga Valencia 0-0 Celta
23/05/2026 LaLiga Celta 1-0 Sevilla
17/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Celta
12/05/2026 LaLiga Celta 2-3 Levante

Últimos Resultados de Athletic

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/08/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Athletic Bilbao
22/08/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-3 Sevilla
23/05/2026 LaLiga Real Madrid 4-2 Athletic Bilbao
17/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Celta
13/05/2026 LaLiga Espanyol 2-0 Athletic Bilbao

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