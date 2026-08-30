Celta de Vigo - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de agosto de 2026.
El Celta de Vigo, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante Athletic este domingo a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 como local contra Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Athletic ocupa el último lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Atlético
| 7
| 3
|2
| Champions
| Alavés
| 7
| 3
|3
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|4
| Champions
| Real Madrid
| 6
| 2
|5
| Europa League
| Sevilla
| 6
| 3
|6
| Conference League
| Betis
| 6
| 3
|16
| Permanencia
| Celta
| 1
| 2
|18
| Descenso
| Malaga
| 1
| 2
|19
| Descenso
| Elche
| 1
| 3
|20
| Descenso
| Athletic Bilbao
| 0
| 2
Onces iniciales probables
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Abdoulaye Faye; Javi Rueda, Miguel Roman, Aleix Febas, Sergio Carreira, Jones El-Abdellaoui, Hugo Alvarez, Ferran Jutgla.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Peio Canales, Inaki Williams, Oihan Sancet, Alex Berenguer, Gorka Guruzeta.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Celta
|14/12/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Athletic Bilbao
|19/01/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Athletic Bilbao
|22/09/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-1
| Celta
|15/05/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-1
| Athletic Bilbao
Últimos Resultados de Celta de Vigo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|22/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Celta
|23/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Sevilla
|17/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Celta
|12/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-3
| Levante
Últimos Resultados de Athletic
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Athletic Bilbao
|22/08/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-3
| Sevilla
|23/05/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-2
| Athletic Bilbao
|17/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Celta
|13/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-0
| Athletic Bilbao