Celta de Vigo - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 30 de agosto de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante Athletic este domingo a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 como local contra Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Athletic ocupa el último lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Atlético 7 3 2 Champions Alavés 7 3 3 Champions Barcelona 6 2 4 Champions Real Madrid 6 2 5 Europa League Sevilla 6 3 6 Conference League Betis 6 3 16 Permanencia Celta 1 2 18 Descenso Malaga 1 2 19 Descenso Elche 1 3 20 Descenso Athletic Bilbao 0 2

Onces iniciales probables

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Abdoulaye Faye; Javi Rueda, Miguel Roman, Aleix Febas, Sergio Carreira, Jones El-Abdellaoui, Hugo Alvarez, Ferran Jutgla.ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Peio Canales, Inaki Williams, Oihan Sancet, Alex Berenguer, Gorka Guruzeta.

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