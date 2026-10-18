Celta de Vigo - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de octubre de 2026.
El Celta de Vigo, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante Deportivo Alavés este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra Elche, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo Alavés ocupa el séptimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada como local contra el Atlético de Madrid, sin poder sumar más puntos a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 27
| 9
|2
| Champions
| Atlético
| 22
| 9
|3
| Champions
| Betis
| 19
| 9
|4
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 8
|5
| Europa League
| Sevilla
| 14
| 8
|6
| Conference League
| Real Sociedad
| 13
| 8
|7
| Permanencia
| Alavés
| 11
| 8
|11
| Permanencia
| Celta
| 8
| 8
|18
| Descenso
| Elche
| 7
| 9
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Malaga
| 4
| 8
Onces iniciales probables
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Alvaro Nunez, Yoel Lago, Sebastian Caceres; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Aleix Febas, Javi Galan; Hugo Gonzalez, Williot Swedberg, Ferran Jutgla.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Nicolas Valentini, Jonny Otto, Abderrahman Rebbach, Ville Koski; Denis Suarez, Antonio Blanco, Pablo Ibanez; Antonio Martinez, Lucas Boye.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-4
| Alavés
|22/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Celta
|27/01/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Celta
|16/08/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-1
| Alavés
|27/04/2024
| LaLiga
| Alavés
| 3-0
| Celta
Últimos Resultados de Celta de Vigo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/10/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Celta
|19/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 5-0
| Racing
|13/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Malaga
|07/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Celta
|03/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Celta
Últimos Resultados de Deportivo Alavés
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/10/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Atlético
|19/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Alavés
|15/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Valencia
|12/09/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Alavés
|06/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 5-2
| Osasuna