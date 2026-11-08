Celta de Vigo - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de noviembre de 2026.
El Celta de Vigo, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante Levante este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra Rayo, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Levante ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada como local contra el Atlético de Madrid, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 30
| 11
|2
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 12
|3
| Champions
| Atlético
| 28
| 11
|4
| Champions
| Betis
| 23
| 11
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 19
| 11
|6
| Conference League
| Sevilla
| 18
| 12
|12
| Permanencia
| Celta
| 12
| 11
|18
| Descenso
| Levante
| 10
| 11
|19
| Descenso
| Valencia
| 9
| 12
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 12
Onces iniciales probables
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Sebastian Caceres, Yoel Lago, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Aleix Febas, Javi Galan, Ilaix Moriba; Hugo Alvarez, Hugo Gonzalez, Ferran Jutgla.
LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Ifeanyi Ndukwe, Nacho Perez, Jeremy Toljan; Ivan Romero, Thiago Fernandez, Roger Brugue, Dani Requena, Jon Olasagasti, Petar Ratkov.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-3
| Levante
|02/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-2
| Celta
Últimos Resultados de Celta de Vigo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/10/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Celta
|25/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Betis
|18/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-1
| Alavés
|11/10/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Celta
|19/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 5-0
| Racing
Últimos Resultados de Levante
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Atlético
|25/10/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Levante
|21/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-1
| Athletic Bilbao
|16/10/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Levante
|12/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-3
| Sevilla