Celta de Vigo - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 8 noviembre 2026 13:31
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Madrid, 8 de noviembre de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante Levante este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra Rayo, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Levante ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada como local contra el Atlético de Madrid, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 30 11
2 Champions Real Madrid 30 12
3 Champions Atlético 28 11
4 Champions Betis 23 11
5 Europa League Real Sociedad 19 11
6 Conference League Sevilla 18 12
12 Permanencia Celta 12 11
18 Descenso Levante 10 11
19 Descenso Valencia 9 12
20 Descenso Malaga 5 12

Onces iniciales probables

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Sebastian Caceres, Yoel Lago, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Aleix Febas, Javi Galan, Ilaix Moriba; Hugo Alvarez, Hugo Gonzalez, Ferran Jutgla.
LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Ifeanyi Ndukwe, Nacho Perez, Jeremy Toljan; Ivan Romero, Thiago Fernandez, Roger Brugue, Dani Requena, Jon Olasagasti, Petar Ratkov.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/05/2026 LaLiga Celta 2-3 Levante
02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta

Últimos Resultados de Celta de Vigo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/10/2026 LaLiga Rayo 3-0 Celta
25/10/2026 LaLiga Celta 0-0 Betis
18/10/2026 LaLiga Celta 2-1 Alavés
11/10/2026 LaLiga Elche 0-0 Celta
19/09/2026 LaLiga Celta 5-0 Racing

Últimos Resultados de Levante

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/10/2026 LaLiga Levante 0-2 Atlético
25/10/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Levante
21/10/2026 LaLiga Levante 3-1 Athletic Bilbao
16/10/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Levante
12/10/2026 LaLiga Levante 3-3 Sevilla
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