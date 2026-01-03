Celta de Vigo - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: sábado, 3 enero 2026 9:05
Madrid, 3 de enero de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 18 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Valencia este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 23 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 46 18
2 Champions Real Madrid 42 18
3 Champions Atlético 37 18
4 Champions Villarreal 35 16
5 Europa League Espanyol 33 17
6 Conference League Betis 28 17
7 Permanencia Celta 23 17
17 Permanencia Valencia 16 17
18 Descenso Girona 15 17
19 Descenso Real Oviedo 11 17
20 Descenso Levante 10 16

-Onces iniciales probables.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Williot Swedberg, Bryan Zaragoza, Borja Iglesias.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Jose Copete, Jose Gaya, Cesar Tarrega; Pepelu, Javier Guerra, Luis Rioja, Andre Almeida, Lucas Beltran, Hugo Duro.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/02/2025 LaLiga Valencia 2-1 Celta
23/08/2024 LaLiga Celta 3-1 Valencia
26/05/2024 LaLiga Celta 2-2 Valencia
25/11/2023 LaLiga Valencia 0-0 Celta
14/05/2023 LaLiga Celta 1-2 Valencia

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Celta
14/12/2025 LaLiga Celta 2-0 Athletic Bilbao
07/12/2025 LaLiga Real Madrid 0-2 Celta
30/11/2025 LaLiga Celta 0-1 Espanyol
22/11/2025 LaLiga Alavés 0-1 Celta

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca
13/12/2025 LaLiga Atlético 2-1 Valencia
07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla
01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia
21/11/2025 LaLiga Valencia 1-0 Levante

