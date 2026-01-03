Celta de Vigo - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de enero de 2026.
El Celta de Vigo, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 18 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Valencia este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 23 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 46
| 18
|2
| Champions
| Real Madrid
| 42
| 18
|3
| Champions
| Atlético
| 37
| 18
|4
| Champions
| Villarreal
| 35
| 16
|5
| Europa League
| Espanyol
| 33
| 17
|6
| Conference League
| Betis
| 28
| 17
|7
| Permanencia
| Celta
| 23
| 17
|17
| Permanencia
| Valencia
| 16
| 17
|18
| Descenso
| Girona
| 15
| 17
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 11
| 17
|20
| Descenso
| Levante
| 10
| 16
-Onces iniciales probables.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Williot Swedberg, Bryan Zaragoza, Borja Iglesias.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Jose Copete, Jose Gaya, Cesar Tarrega; Pepelu, Javier Guerra, Luis Rioja, Andre Almeida, Lucas Beltran, Hugo Duro.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/02/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-1
| Celta
|23/08/2024
| LaLiga
| Celta
| 3-1
| Valencia
|26/05/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-2
| Valencia
|25/11/2023
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Celta
|14/05/2023
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Valencia
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Celta
|14/12/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Athletic Bilbao
|07/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-2
| Celta
|30/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Espanyol
|22/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Celta
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Mallorca
|13/12/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Valencia
|07/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Sevilla
|01/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Valencia
|21/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Levante