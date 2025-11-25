Chelsea - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Publicado: martes, 25 noviembre 2025 21:35

Madrid, 25 de noviembre de 2025.

El Chelsea, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de Champions en el Stamford Bridge ante el Barcelona este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Qarabag FK, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 3 cosechado contra el Barcelona, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Bayern Munich 12 4
2 Arsenal 12 4
3 Inter 12 4
4 Manchester City 10 4
5 Paris Saint-Germain 9 4
6 Newcastle United 9 4
7 Real Madrid 9 4
8 Liverpool 9 4
9 Galatasaray 9 5
10 Tottenham Hotspur 8 4
11 Barcelona 7 4
12 Chelsea 7 4
13 Sporting CP 7 4
14 Borussia Dortmund 7 4
15 Qarabag FK 7 4
16 Atalanta 7 4
17 Atlético 6 4
18 Union St.Gilloise 6 5
19 PSV Eindhoven 5 4
20 Monaco 5 4
21 Pafos FC 5 4
22 Bayer Leverkusen 5 4
23 Brujas 4 4
24 Eintracht Frankfurt 4 4
25 SSC Napoli 4 4
26 Marseille 3 4
27 Juventus 3 4
28 Benfica 3 5
29 Athletic Bilbao 3 4
30 Bodoe/Glimt 2 4
31 Slavia Prague 2 4
32 Olympiacos 2 4
33 Villarreal 1 4
34 FC Koebenhavn 1 4
35 Kairat Almaty 1 4
36 Ajax 0 5

-Onces iniciales confirmados.
CHELSEA: Robert Sanchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Reece James, Moises Caicedo, Estevao, Enzo Fernandez, Alejandro Garnacho, Pedro Neto.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Eric Garcia, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Ferran Torres, Robert Lewandowski.

-Últimos Resultados del Chelsea.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/11/2025 Champions Qarabag FK 2-2 Chelsea
22/10/2025 Champions Chelsea 5-1 Ajax
30/09/2025 Champions Chelsea 1-0 Benfica
17/09/2025 Champions Bayern Munich 3-1 Chelsea
18/04/2023 Champions Chelsea 0-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao
09/11/2025 LaLiga Celta 2-4 Barcelona
05/11/2025 Champions Brujas 3-3 Barcelona
02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche
26/10/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Barcelona

