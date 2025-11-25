Chelsea - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Chelsea - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 25 de noviembre de 2025.

El Chelsea, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de Champions en el Stamford Bridge ante el Barcelona este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Qarabag FK, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 3 cosechado contra el Barcelona, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Bayern Munich 12 4 2 Arsenal 12 4 3 Inter 12 4 4 Manchester City 10 4 5 Paris Saint-Germain 9 4 6 Newcastle United 9 4 7 Real Madrid 9 4 8 Liverpool 9 4 9 Galatasaray 9 5 10 Tottenham Hotspur 8 4 11 Barcelona 7 4 12 Chelsea 7 4 13 Sporting CP 7 4 14 Borussia Dortmund 7 4 15 Qarabag FK 7 4 16 Atalanta 7 4 17 Atlético 6 4 18 Union St.Gilloise 6 5 19 PSV Eindhoven 5 4 20 Monaco 5 4 21 Pafos FC 5 4 22 Bayer Leverkusen 5 4 23 Brujas 4 4 24 Eintracht Frankfurt 4 4 25 SSC Napoli 4 4 26 Marseille 3 4 27 Juventus 3 4 28 Benfica 3 5 29 Athletic Bilbao 3 4 30 Bodoe/Glimt 2 4 31 Slavia Prague 2 4 32 Olympiacos 2 4 33 Villarreal 1 4 34 FC Koebenhavn 1 4 35 Kairat Almaty 1 4 36 Ajax 0 5

-Onces iniciales confirmados.

CHELSEA: Robert Sanchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Reece James, Moises Caicedo, Estevao, Enzo Fernandez, Alejandro Garnacho, Pedro Neto.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Eric Garcia, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Ferran Torres, Robert Lewandowski.

-Últimos Resultados del Chelsea.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/11/2025 Champions Qarabag FK 2-2 Chelsea 22/10/2025 Champions Chelsea 5-1 Ajax 30/09/2025 Champions Chelsea 1-0 Benfica 17/09/2025 Champions Bayern Munich 3-1 Chelsea 18/04/2023 Champions Chelsea 0-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Barcelona.