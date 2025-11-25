Chelsea - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Chelsea - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 25 de noviembre de 2025.
El Chelsea, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de Champions en el Stamford Bridge ante el Barcelona este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Qarabag FK, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 3 cosechado contra el Barcelona, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
CHELSEA: Robert Sanchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Reece James, Moises Caicedo, Estevao, Enzo Fernandez, Alejandro Garnacho, Pedro Neto.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Eric Garcia, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Ferran Torres, Robert Lewandowski.
-Últimos Resultados del Chelsea.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/11/2025
| Champions
| Qarabag FK
| 2-2
| Chelsea
|22/10/2025
| Champions
| Chelsea
| 5-1
| Ajax
|30/09/2025
| Champions
| Chelsea
| 1-0
| Benfica
|17/09/2025
| Champions
| Bayern Munich
| 3-1
| Chelsea
|18/04/2023
| Champions
| Chelsea
| 0-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-0
| Athletic Bilbao
|09/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-4
| Barcelona
|05/11/2025
| Champions
| Brujas
| 3-3
| Barcelona
|02/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Elche
|26/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Barcelona