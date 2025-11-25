Chelsea - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Chelsea - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 25 de noviembre de 2025.

El Chelsea, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de Champions en el Stamford Bridge ante el Barcelona este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Qarabag FK, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 3 cosechado contra el Barcelona, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

CHELSEA: Robert Sanchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Reece James, Moises Caicedo, Estevao, Enzo Fernandez, Alejandro Garnacho, Pedro Neto.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Eric Garcia, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Ferran Torres, Robert Lewandowski.

-Últimos Resultados del Chelsea.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/11/2025 Champions Qarabag FK 2-2 Chelsea 22/10/2025 Champions Chelsea 5-1 Ajax 30/09/2025 Champions Chelsea 1-0 Benfica 17/09/2025 Champions Bayern Munich 3-1 Chelsea 18/04/2023 Champions Chelsea 0-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Barcelona.