Chequia - Sudáfrica, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 18 de junio de 2026.

La selección de Chequia, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en EE. UU. ante Sudáfrica este jueves a las 18:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Corea del Sur, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sudáfrica ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra México, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

CHEQUIA: Matej Kovar; Tomas Holes, Ladislav Krejci, Robin Hranac; Vladimir Coufal, Vladimir Darida, Lukas Cerv, Alexandr Sojka, Michal Sadilek; Patrik Schick, Adam Hlozek.

SUDÁFRICA: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Maphosa Modiba; Teboho Mokoena, Thalente Mbatha, Jayden Adams; Thapelo Maseko, Iqraam Rayners, Oswin Appollis.

-Últimos Resultados de Chequia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/06/2026 World Cup Grp. A South Korea 2-1 Czechia

-Últimos Resultados de Sudáfrica.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/06/2026 World Cup Grp. A Mexico 2-0 South Africa

18:00 1' El árbitro da inicio al encuentro. 18:00 0' Bienvenidos a Mercedes-Benz Stadium. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.