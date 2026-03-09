Coco Gauff - Alexandra Eala, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Coco Gauff - Alexandra Eala: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 9 de marzo de 2026.

La tenista Estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Filipina Alexandra Eala(31) este lunes a las 02:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 19/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Coco Gauff 2-0 (6-0, 6-2) Alexandra Eala

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-3, 7-6) Kamilla Rakhimova 20/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal) Elina Svitolina 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) Coco Gauff 19/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Coco Gauff 2-0 (6-0, 6-2) Alexandra Eala 18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Coco Gauff 2-1 (2-6, 7-6, 6-3) Elise Mertens 17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-4, 6-4) Anna Kalinskaya

-Últimos Resultados de Alexandra Eala.