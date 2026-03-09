Coco Gauff - Alexandra Eala, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 9 marzo 2026 1:06
Madrid, 9 de marzo de 2026.

La tenista Estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Filipina Alexandra Eala(31) este lunes a las 02:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Coco Gauff 2-0 (6-0, 6-2) Alexandra Eala

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-3, 7-6) Kamilla Rakhimova
20/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal) Elina Svitolina 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) Coco Gauff
19/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Coco Gauff 2-0 (6-0, 6-2) Alexandra Eala
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Coco Gauff 2-1 (2-6, 7-6, 6-3) Elise Mertens
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-4, 6-4) Anna Kalinskaya

-Últimos Resultados de Alexandra Eala.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Dayana Yastremska 1-2 (5-7, 6-4, 5-7) Alexandra Eala
19/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Coco Gauff 2-0 (6-0, 6-2) Alexandra Eala
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Sorana Cirstea 0-2 (5-7, 4-6) Alexandra Eala
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Alexandra Eala 2-0 (6-1, 7-6) Jasmine Paolini
15/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Hailey Baptiste 0-1 (4-6, 1-0) Alexandra Eala

