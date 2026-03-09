Coco Gauff - Alexandra Eala, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Coco Gauff - Alexandra Eala: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de marzo de 2026.
La tenista Estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Filipina Alexandra Eala(31) este lunes a las 02:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Alexandra Eala
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Kamilla Rakhimova
|20/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-4)
| Coco Gauff
|19/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Alexandra Eala
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (2-6, 7-6, 6-3)
| Elise Mertens
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Anna Kalinskaya
-Últimos Resultados de Alexandra Eala.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Dayana Yastremska
| 1-2 (5-7, 6-4, 5-7)
| Alexandra Eala
|19/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Alexandra Eala
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Sorana Cirstea
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Alexandra Eala
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Alexandra Eala
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Jasmine Paolini
|15/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Hailey Baptiste
| 0-1 (4-6, 1-0)
| Alexandra Eala