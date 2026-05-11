Coco Gauff - Iva Jovic, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Coco Gauff - Iva Jovic: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Coco Gauff - Iva Jovic: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 11 mayo 2026 11:32
Seguir en

Madrid, 11 de mayo de 2026.

La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Octavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista estadounidense Iva Jovic(17) este lunes a las 12:30.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 2-1 (5-7, 6-0, 6-4) Solana Sierra
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-3, 6-4) Tereza Valentova
27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Linda Noskova 2-1 (6-4, 1-6, 7-6) Coco Gauff
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Sorana Cirstea 1-2 (6-4, 5-7, 1-6) Coco Gauff
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Leolia Jeanjean 0-2 (3-6, 0-6) Coco Gauff

-Últimos Resultados de Iva Jovic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Taylor Townsend 0-2 (5-7, 2-6) Iva Jovic
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) McCartney Kessler 0-2 (6-7, 6-7) Iva Jovic
25/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Leylah Fernandez 2-1 (3-6, 6-3, 6-2) Iva Jovic
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Magda Linette 0-2 (4-6, 1-6) Iva Jovic
11/04/2026 Billie Jean King Cup Qualifiers (Final) Greet Minnen 2-0 (7-5, 6-3) Iva Jovic

Contador

Contenido patrocinado