Coco Gauff - Iva Jovic, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Coco Gauff - Iva Jovic: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de mayo de 2026.
La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Octavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista estadounidense Iva Jovic(17) este lunes a las 12:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (5-7, 6-0, 6-4)
| Solana Sierra
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Tereza Valentova
|27/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Linda Noskova
| 2-1 (6-4, 1-6, 7-6)
| Coco Gauff
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Sorana Cirstea
| 1-2 (6-4, 5-7, 1-6)
| Coco Gauff
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Leolia Jeanjean
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Coco Gauff
-Últimos Resultados de Iva Jovic.
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Taylor Townsend
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Iva Jovic
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| McCartney Kessler
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Iva Jovic
|25/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Leylah Fernandez
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-2)
| Iva Jovic
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Magda Linette
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Iva Jovic
|11/04/2026
| Billie Jean King Cup Qualifiers (Final)
| Greet Minnen
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Iva Jovic