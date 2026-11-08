Coco Gauff - Jessica Pegula, en directo hoy: sigue el partido de WTA Finals, Group A

Coco Gauff - Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de WTA Finals, Group A - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de noviembre de 2026.

La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Round Robin del torneo WTA Finals, Group A a la tenista estadounidense Jessica Pegula(5) este domingo no antes de las 22:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 24/08/2026 Cincinnati Open (Final) Coco Gauff 2-0 (6-2, 6-4) Jessica Pegula 07/07/2026 Wimbledon WTA (Cuartos de final) Jessica Pegula 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) Coco Gauff 02/11/2025 WTA Finals, Stefanie Graf Group (Round Robin) Coco Gauff 1-2 (3-6, 7-6, 2-6) Jessica Pegula 12/10/2025 Wuhan Tennis Open (Final) Jessica Pegula 0-2 (4-6, 5-7) Coco Gauff 03/11/2024 WTA Finals, Orange Group (Round Robin) Coco Gauff 2-0 (6-3, 6-2) Jessica Pegula

Últimos Resultados de Coco Gauff

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 07/10/2026 China Open (Octavos de final) Coco Gauff 0-2 (3-6, 3-6) Elise Mertens 05/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 2-0 (7-5, 6-1) Xinran Sun 03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Coco Gauff 2-1 (7-6, 4-6, 6-2) Camila Osorio 11/09/2026 US Open WTA (Semifinal) Coco Gauff 1-2 (6-3, 4-6, 4-6) Elena Rybakina 09/09/2026 US Open WTA (Cuartos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-2, 6-7, 2-6) Coco Gauff

Últimos Resultados de Jessica Pegula