Coco Gauff - Jessica Pegula, en directo hoy: sigue el partido de WTA Finals, Group A

Coco Gauff - Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de WTA Finals, Group A - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de noviembre de 2026.
La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Round Robin del torneo WTA Finals, Group A a la tenista estadounidense Jessica Pegula(5) este domingo no antes de las 22:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/08/2026
| Cincinnati Open (Final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Jessica Pegula
|07/07/2026
| Wimbledon WTA (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 1-2 (6-4, 3-6, 3-6)
| Coco Gauff
|02/11/2025
| WTA Finals, Stefanie Graf Group (Round Robin)
| Coco Gauff
| 1-2 (3-6, 7-6, 2-6)
| Jessica Pegula
|12/10/2025
| Wuhan Tennis Open (Final)
| Jessica Pegula
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Coco Gauff
|03/11/2024
| WTA Finals, Orange Group (Round Robin)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Jessica Pegula
Últimos Resultados de Coco Gauff
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Elise Mertens
|05/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Xinran Sun
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-2)
| Camila Osorio
|11/09/2026
| US Open WTA (Semifinal)
| Coco Gauff
| 1-2 (6-3, 4-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|09/09/2026
| US Open WTA (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-2, 6-7, 2-6)
| Coco Gauff
Últimos Resultados de Jessica Pegula
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 2-1 (2-6, 7-6, 6-3)
| Jessica Pegula
|11/09/2026
| US Open WTA (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Jessica Pegula
|09/09/2026
| US Open WTA (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-3)
| Emma Navarro
|07/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Sorana Cirstea
|04/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (1-6, 6-4, 6-3)
| Leylah Fernandez