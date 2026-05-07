Coco Gauff - Tereza Valentova, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Coco Gauff - Tereza Valentova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Publicado: jueves, 7 mayo 2026 13:31
Madrid, 7 de mayo de 2026.

La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista checa Tereza Valentova(48) este jueves a las 14:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/05/2025 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Tereza Valentova 0-2 (2-6, 4-6) Coco Gauff

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Linda Noskova 2-1 (6-4, 1-6, 7-6) Coco Gauff
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Sorana Cirstea 1-2 (6-4, 5-7, 1-6) Coco Gauff
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Leolia Jeanjean 0-2 (3-6, 0-6) Coco Gauff
17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Karolina Muchova 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) Coco Gauff
16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Liudmila Samsonova 0-2 (5-7, 1-6) Coco Gauff

-Últimos Resultados de Tereza Valentova.

06/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Yulia Putintseva 0-2 (3-6, 2-6) Tereza Valentova
03/05/2026 Saint-Malo (Final) Tereza Valentova 1-2 (7-6, 3-6, 1-6) Moyuka Uchijima
02/05/2026 Saint-Malo (Semifinal) Tereza Valentova 2-0 (6-3, 6-2) Anna Blinkova
01/05/2026 Saint-Malo (Cuartos de final) Tereza Valentova 2-0 (7-5, 7-5) Lilli Tagger
29/04/2026 Saint-Malo (Octavos de final) Tereza Valentova 2-1 (6-4, 2-6, 6-2) Claire Liu

