Coco Gauff - Tereza Valentova, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Coco Gauff - Tereza Valentova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de mayo de 2026.
La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista checa Tereza Valentova(48) este jueves a las 14:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/05/2025
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Tereza Valentova
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Coco Gauff
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Linda Noskova
| 2-1 (6-4, 1-6, 7-6)
| Coco Gauff
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Sorana Cirstea
| 1-2 (6-4, 5-7, 1-6)
| Coco Gauff
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Leolia Jeanjean
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Coco Gauff
|17/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (6-3, 5-7, 6-3)
| Coco Gauff
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Liudmila Samsonova
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Coco Gauff
-Últimos Resultados de Tereza Valentova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Yulia Putintseva
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Tereza Valentova
|03/05/2026
| Saint-Malo (Final)
| Tereza Valentova
| 1-2 (7-6, 3-6, 1-6)
| Moyuka Uchijima
|02/05/2026
| Saint-Malo (Semifinal)
| Tereza Valentova
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Anna Blinkova
|01/05/2026
| Saint-Malo (Cuartos de final)
| Tereza Valentova
| 2-0 (7-5, 7-5)
| Lilli Tagger
|29/04/2026
| Saint-Malo (Octavos de final)
| Tereza Valentova
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-2)
| Claire Liu