Colombia - Ghana, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Colombia - Ghana: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de julio de 2026.
La selección de Colombia se enfrenta en Dieciseisavos de final a Ghana este sábado a las 03:30, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Arrowhead Stadium de Kansas City, en EE.UU..
-Onces iniciales probables.
COLOMBIA: Camilo Vargas; Daniel Munoz, Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jefferson Lerma; James Rodriguez, Luis Suarez, Luis Diaz.
GHANA: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo; Antoine Semenyo, Jordan Ayew, Kamaldeen Sulemana.
-Últimos Resultados de Colombia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/06/2026
| World Cup Grp. K
| Colombia
| 0-0
| Portugal
|24/06/2026
| World Cup Grp. K
| Colombia
| 1-0
| DR Congo
|18/06/2026
| World Cup Grp. K
| Uzbekistan
| 1-3
| Colombia
-Últimos Resultados de Ghana.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/06/2026
| World Cup Grp. L
| Croatia
| 2-1
| Ghana
|23/06/2026
| World Cup Grp. L
| England
| 0-0
| Ghana
|18/06/2026
| World Cup Grp. L
| Ghana
| 1-0
| Panama