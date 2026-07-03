Colombia - Ghana, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Colombia - Ghana: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA
Onces Iniciales probables: Colombia - Ghana: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 3 julio 2026 22:31
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Madrid, 3 de julio de 2026.

La selección de Colombia se enfrenta en Dieciseisavos de final a Ghana este sábado a las 03:30, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Arrowhead Stadium de Kansas City, en EE.UU..

-Onces iniciales probables.
COLOMBIA: Camilo Vargas; Daniel Munoz, Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jefferson Lerma; James Rodriguez, Luis Suarez, Luis Diaz.
GHANA: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo; Antoine Semenyo, Jordan Ayew, Kamaldeen Sulemana.

-Últimos Resultados de Colombia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/06/2026 World Cup Grp. K Colombia 0-0 Portugal
24/06/2026 World Cup Grp. K Colombia 1-0 DR Congo
18/06/2026 World Cup Grp. K Uzbekistan 1-3 Colombia

-Últimos Resultados de Ghana.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/06/2026 World Cup Grp. L Croatia 2-1 Ghana
23/06/2026 World Cup Grp. L England 0-0 Ghana
18/06/2026 World Cup Grp. L Ghana 1-0 Panama

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