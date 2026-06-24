Colombia - RD Congo, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Colombia - RD Congo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 24 de junio de 2026.

La selección de Colombia, situada en la segunda posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el Estadio Akron de Guadalajara (Zapopan), en México ante RD Congo este miércoles a las 04:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra Uzbekistán, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, RD Congo ocupa el tercero lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el RD Congo, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

COLOMBIA: Camilo Vargas; Daniel Munoz, Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodriguez, Luis Suarez, Luis Diaz.

RD CONGO: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku; Ngal Ayel Mukau, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe; Cedric Bakambu, Yoane Wissa.

-Últimos Resultados de Colombia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/06/2026 World Cup Grp. K Uzbekistan 1-3 Colombia

-Últimos Resultados de RD Congo.