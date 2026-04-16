Corentin Moutet - Lorenzo Musetti, en directo hoy: sigue el partido de Barcelona Open

Corentin Moutet - Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Barcelona Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de abril de 2026.
El tenista Francés Corentin Moutet(31) se enfrenta en Octavos de final del torneo Barcelona Open al tenista Italiano Lorenzo Musetti(9) este jueves a las 16:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/10/2025
| Erste Bank Open (Cuartos de final)
| Corentin Moutet
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Lorenzo Musetti
|14/02/2025
| Argentina Open (Octavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Corentin Moutet
-Últimos Resultados de Corentin Moutet.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Ignacio Buse
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Corentin Moutet
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Corentin Moutet
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Casper Ruud
|07/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Corentin Moutet
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Alexandre Muller
|03/04/2026
| Grand Prix Hassan II (Cuartos de final)
| Corentin Moutet
| 1-2 (6-4, 3-6, 4-6)
| Marco Trungelliti
|01/04/2026
| Grand Prix Hassan II (Octavos de final)
| Corentin Moutet
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Taha Baadi
-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Martin Landaluce
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Lorenzo Musetti
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Valentin Vacherot
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Marton Fucsovics
|28/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (6-4, 6-3, 1-3)
| Novak Djokovic
|26/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 3-0 (6-2, 7-5, 6-4)
| Taylor Fritz