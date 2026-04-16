Corentin Moutet - Lorenzo Musetti, en directo hoy: sigue el partido de Barcelona Open

Corentin Moutet - Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Barcelona Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 16 abril 2026 15:02
Seguir en

Madrid, 16 de abril de 2026.

El tenista Francés Corentin Moutet(31) se enfrenta en Octavos de final del torneo Barcelona Open al tenista Italiano Lorenzo Musetti(9) este jueves a las 16:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/10/2025 Erste Bank Open (Cuartos de final) Corentin Moutet 0-2 (3-6, 4-6) Lorenzo Musetti
14/02/2025 Argentina Open (Octavos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (6-2, 6-3) Corentin Moutet

-Últimos Resultados de Corentin Moutet.

13/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Ignacio Buse 0-2 (4-6, 4-6) Corentin Moutet
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Corentin Moutet 0-2 (5-7, 3-6) Casper Ruud
07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Corentin Moutet 2-0 (6-4, 6-1) Alexandre Muller
03/04/2026 Grand Prix Hassan II (Cuartos de final) Corentin Moutet 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) Marco Trungelliti
01/04/2026 Grand Prix Hassan II (Octavos de final) Corentin Moutet 2-0 (6-0, 6-2) Taha Baadi

-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.

14/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Martin Landaluce 0-2 (5-7, 2-6) Lorenzo Musetti
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Lorenzo Musetti 0-2 (6-7, 5-7) Valentin Vacherot
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Lorenzo Musetti 0-2 (5-7, 1-6) Marton Fucsovics
28/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (6-4, 6-3, 1-3) Novak Djokovic
26/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Lorenzo Musetti 3-0 (6-2, 7-5, 6-4) Taylor Fritz

Contador

Contenido patrocinado