Corentin Moutet - Pablo Llamas Ruiz, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Corentin Moutet - Pablo Llamas Ruiz: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de mayo de 2026.
El tenista francés Corentin Moutet(30) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista español Pablo Llamas Ruiz(139) este sábado a las 11:00.
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-Últimos Resultados de Corentin Moutet.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Corentin Moutet
|16/04/2026
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Corentin Moutet
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Lorenzo Musetti
|13/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Ignacio Buse
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Corentin Moutet
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Corentin Moutet
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Casper Ruud
|07/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Corentin Moutet
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Alexandre Muller
-Últimos Resultados de Pablo Llamas Ruiz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Ethan Quinn
| 1-2 (3-6, 7-5, 3-6)
| Pablo Llamas Ruiz
|05/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir)
| Jaime Faria
| 1-2 (6-3, 2-6, 3-6)
| Pablo Llamas Ruiz
|04/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir)
| Pablo Llamas Ruiz
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-1)
| Henrique Rocha
|21/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Pablo Llamas Ruiz
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Elmer Moeller
|20/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Aleksandar Vukic
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Pablo Llamas Ruiz