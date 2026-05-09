Corentin Moutet - Pablo Llamas Ruiz, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Corentin Moutet - Pablo Llamas Ruiz: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Corentin Moutet - Pablo Llamas Ruiz: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 9 mayo 2026 10:02
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Madrid, 9 de mayo de 2026.

El tenista francés Corentin Moutet(30) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista español Pablo Llamas Ruiz(139) este sábado a las 11:00.

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-Últimos Resultados de Corentin Moutet.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-0 (6-3, 6-4) Corentin Moutet
16/04/2026 Barcelona Open (Octavos de final) Corentin Moutet 0-2 (3-6, 4-6) Lorenzo Musetti
13/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Ignacio Buse 0-2 (4-6, 4-6) Corentin Moutet
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Corentin Moutet 0-2 (5-7, 3-6) Casper Ruud
07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Corentin Moutet 2-0 (6-4, 6-1) Alexandre Muller

-Últimos Resultados de Pablo Llamas Ruiz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Ethan Quinn 1-2 (3-6, 7-5, 3-6) Pablo Llamas Ruiz
05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir) Jaime Faria 1-2 (6-3, 2-6, 3-6) Pablo Llamas Ruiz
04/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir) Pablo Llamas Ruiz 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) Henrique Rocha
21/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Pablo Llamas Ruiz 0-2 (6-7, 3-6) Elmer Moeller
20/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Aleksandar Vukic 0-2 (4-6, 2-6) Pablo Llamas Ruiz

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