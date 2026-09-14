Cristina Bucsa - Bianca Andreescu, en directo hoy: sigue el partido de Guadalajara Open Akron

Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 14 septiembre 2026 3:09
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Madrid, 14 de septiembre de 2026.

La tenista española Cristina Bucsa(40) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Guadalajara Open Akron a la tenista canadiense Bianca Andreescu(183) este lunes no antes de las 01:05.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/01/2023 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Cristina Bucsa 2-1 (2-6, 7-6, 6-4) Bianca Andreescu

Últimos Resultados de Cristina Bucsa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 0-2 (3-6, 4-6) Coco Gauff
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Cristina Bucsa 2-1 (7-6, 6-7, 7-6) Himeno Sakatsume
31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Sara Bejlek 1-2 (5-7, 6-4, 1-6) Cristina Bucsa
26/08/2026 Monterrey Open (Octavos de final) Cristina Bucsa 0-2 (4-6, 5-7) Darja Vidmanova
25/08/2026 Monterrey Open (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-4, 6-3) Anna Bondar

Últimos Resultados de Bianca Andreescu

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/08/2026 US Open, Qualification WTA (Dieciseisavos de final) Tamara Zidansek 2-1 (2-6, 6-3, 6-4) Bianca Andreescu
26/08/2026 US Open, Qualification WTA (Treintaidosavos de final) Bianca Andreescu 2-0 (6-0, 6-3) Veronika Podrez
25/08/2026 US Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Eva Vedder 0-2 (1-6, 2-6) Bianca Andreescu
13/08/2026 Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir) Xiyu Wang 2-0 (6-0, 6-4) Bianca Andreescu
03/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Nikola Bartunkova 2-0 (7-5, 6-4) Bianca Andreescu

Cristina Bucsa convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-3.

Cristina Bucsa convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-3.

Cristina Bucsa convierte el punto de juego y domina ahora 5-3.

Cristina Bucsa convierte el punto de juego y domina ahora 5-3.

Bianca Andreescu se lleva el juego y ahora cae por 3-4.

Bianca Andreescu se lleva el juego y ahora cae por 3-4.

Cristina Bucsa convierte el punto de juego y domina ahora 4-2.

Cristina Bucsa convierte el punto de juego y domina ahora 4-2.

Bianca Andreescu se lleva el juego y ahora cae por 2-3.

Bianca Andreescu se lleva el juego y ahora cae por 2-3.

Bianca Andreescu consigue romper a Cristina Bucsa y ahora solo pierde por 1-3.

Bianca Andreescu consigue romper a Cristina Bucsa y ahora solo pierde por 1-3.

Cristina Bucsa rompe el servicio de Bianca Andreescu, tomando una ventaja de 3-0 en el 2.º set.

Cristina Bucsa rompe el servicio de Bianca Andreescu, tomando una ventaja de 3-0 en el 2.º set.

Cristina Bucsa convierte el punto de juego y domina ahora 2-0.

Cristina Bucsa convierte el punto de juego y domina ahora 2-0.

Cristina Bucsa rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set.

Cristina Bucsa rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set.

Inicio del segundo set. Bianca Andreescu servirá primero.

Inicio del segundo set. Bianca Andreescu servirá primero.

Cristina Bucsa convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-4.

Cristina Bucsa convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-4.

Bianca Andreescu convierte el punto de juego y ahora está 4-5 por detrás.

Bianca Andreescu convierte el punto de juego y ahora está 4-5 por detrás.

Cristina Bucsa se lleva el juego y domina ahora 5-3.

Cristina Bucsa se lleva el juego y domina ahora 5-3.

Bianca Andreescu convierte el punto de juego y ahora está 3-4 por detrás.

Bianca Andreescu convierte el punto de juego y ahora está 3-4 por detrás.

Bianca Andreescu rompe el servicio de Cristina Bucsa para ponerse 2-4.

Bianca Andreescu rompe el servicio de Cristina Bucsa para ponerse 2-4.

Cristina Bucsa rompe el servicio de Bianca Andreescu y se pone 4-1 por delante.

Cristina Bucsa rompe el servicio de Bianca Andreescu y se pone 4-1 por delante.

Cristina Bucsa se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Cristina Bucsa se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Cristina Bucsa rompe el servicio de Bianca Andreescu y se pone 2-1 por delante.

Cristina Bucsa rompe el servicio de Bianca Andreescu y se pone 2-1 por delante.

Cristina Bucsa gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Cristina Bucsa gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Bianca Andreescu gana el primer juego y domina 1-0

Bianca Andreescu gana el primer juego y domina 1-0

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