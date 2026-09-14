Cristina Bucsa - Bianca Andreescu, en directo hoy: sigue el partido de Guadalajara Open Akron

Madrid, 14 de septiembre de 2026.
La tenista española Cristina Bucsa(40) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Guadalajara Open Akron a la tenista canadiense Bianca Andreescu(183) este lunes no antes de las 01:05.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/01/2023
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-1 (2-6, 7-6, 6-4)
| Bianca Andreescu
Últimos Resultados de Cristina Bucsa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Coco Gauff
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-1 (7-6, 6-7, 7-6)
| Himeno Sakatsume
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Sara Bejlek
| 1-2 (5-7, 6-4, 1-6)
| Cristina Bucsa
|26/08/2026
| Monterrey Open (Octavos de final)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Darja Vidmanova
|25/08/2026
| Monterrey Open (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Anna Bondar
Últimos Resultados de Bianca Andreescu
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/08/2026
| US Open, Qualification WTA (Dieciseisavos de final)
| Tamara Zidansek
| 2-1 (2-6, 6-3, 6-4)
| Bianca Andreescu
|26/08/2026
| US Open, Qualification WTA (Treintaidosavos de final)
| Bianca Andreescu
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Veronika Podrez
|25/08/2026
| US Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Eva Vedder
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Bianca Andreescu
|13/08/2026
| Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir)
| Xiyu Wang
| 2-0 (6-0, 6-4)
| Bianca Andreescu
|03/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Nikola Bartunkova
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Bianca Andreescu