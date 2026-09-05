Cristina Bucsa - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Cristina Bucsa - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de septiembre de 2026.

La tenista española Cristina Bucsa(40) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo US Open WTA a la tenista estadounidense Coco Gauff(4) este sábado no antes de las 19:30.

Últimos Resultados de Cristina Bucsa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Cristina Bucsa 2-1 (7-6, 6-7, 7-6) Himeno Sakatsume 31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Sara Bejlek 1-2 (5-7, 6-4, 1-6) Cristina Bucsa 26/08/2026 Monterrey Open (Octavos de final) Cristina Bucsa 0-2 (4-6, 5-7) Darja Vidmanova 25/08/2026 Monterrey Open (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-4, 6-3) Anna Bondar 15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Cristina Bucsa 0-2 (2-6, 2-6) Maja Chwalinska

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