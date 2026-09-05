Cristina Bucsa - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Cristina Bucsa - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de septiembre de 2026.
La tenista española Cristina Bucsa(40) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo US Open WTA a la tenista estadounidense Coco Gauff(4) este sábado no antes de las 19:30.
Últimos Resultados de Cristina Bucsa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-1 (7-6, 6-7, 7-6)
| Himeno Sakatsume
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Sara Bejlek
| 1-2 (5-7, 6-4, 1-6)
| Cristina Bucsa
|26/08/2026
| Monterrey Open (Octavos de final)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Darja Vidmanova
|25/08/2026
| Monterrey Open (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Anna Bondar
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Maja Chwalinska
Últimos Resultados de Coco Gauff
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Paula Badosa
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Coco Gauff
|02/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Coco Gauff
|24/08/2026
| Cincinnati Open (Final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Jessica Pegula
|23/08/2026
| Cincinnati Open (Semifinal)
| Sara Bejlek
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Coco Gauff
|22/08/2026
| Cincinnati Open (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Marta Kostyuk