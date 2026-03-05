Cristina Bucsa - Darja Vidmanova, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Cristina Bucsa - Darja Vidmanova: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de marzo de 2026.

La tenista Española Cristina Bucsa(63) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Checa Darja Vidmanova(122) este jueves a las 23:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 02/03/2026 Merida Open Akron (Final) Cristina Bucsa 2-1 (6-1, 4-6, 6-4) Magdalena Frech 01/03/2026 Merida Open Akron (Semifinal) Jasmine Paolini 0-2 (5-7, 4-6) Cristina Bucsa 28/02/2026 Merida Open Akron (Cuartos de final) Zeynep Sonmez 0-2 (3-6, 4-6) Cristina Bucsa 26/02/2026 Merida Open Akron (Octavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (7-6, 6-3) Marina Stakusic 24/02/2026 Merida Open Akron (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-3, 6-2) Donna Vekic

-Últimos Resultados de Darja Vidmanova.