Cristina Bucsa - Darja Vidmanova, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Cristina Bucsa - Darja Vidmanova: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de marzo de 2026.
La tenista Española Cristina Bucsa(63) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Checa Darja Vidmanova(122) este jueves a las 23:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/03/2026
| Merida Open Akron (Final)
| Cristina Bucsa
| 2-1 (6-1, 4-6, 6-4)
| Magdalena Frech
|01/03/2026
| Merida Open Akron (Semifinal)
| Jasmine Paolini
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Cristina Bucsa
|28/02/2026
| Merida Open Akron (Cuartos de final)
| Zeynep Sonmez
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Cristina Bucsa
|26/02/2026
| Merida Open Akron (Octavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Marina Stakusic
|24/02/2026
| Merida Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Donna Vekic
-Últimos Resultados de Darja Vidmanova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Priscilla Hon
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Darja Vidmanova
|01/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Martina Trevisan
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Darja Vidmanova
|21/02/2026
| Midland (Semifinal)
| Alina Charaeva
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-4)
| Darja Vidmanova
|20/02/2026
| Midland (Cuartos de final)
| Anna Frey
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Darja Vidmanova
|19/02/2026
| Midland (Octavos de final)
| Gabriela Lee
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Darja Vidmanova