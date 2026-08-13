Cristina Bucsa - Panna Udvardy, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Cristina Bucsa - Panna Udvardy: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de agosto de 2026.
La tenista española Cristina Bucsa(40) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista Húngara Panna Udvardy(76) este jueves no antes de las 20:00.
No hay partidos directos.
Últimos Resultados de Cristina Bucsa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Moyuka Uchijima
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Cristina Bucsa
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 1-2 (7-5, 6-7, 0-6)
| Polina Kudermetova
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Susan Bandecchi
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-4)
| Cristina Bucsa
Últimos Resultados de Panna Udvardy
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Panna Udvardy
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Naomi Osaka
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Panna Udvardy
| 1-1 (2-6, 7-6, 2-0)
| Eva Lys
|23/07/2026
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Panna Udvardy
|21/07/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Elena Pridankina
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Panna Udvardy
|17/07/2026
| Iasi Open (Cuartos de final)
| Panna Udvardy
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Paula Badosa