Cristina Bucsa - Panna Udvardy, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Cristina Bucsa - Panna Udvardy: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Cincinnati Open
Cristina Bucsa - Panna Udvardy: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 13 agosto 2026 19:01
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Madrid, 13 de agosto de 2026.

La tenista española Cristina Bucsa(40) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista Húngara Panna Udvardy(76) este jueves no antes de las 20:00.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Cristina Bucsa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Moyuka Uchijima 2-0 (6-3, 6-4) Cristina Bucsa
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 1-2 (7-5, 6-7, 0-6) Polina Kudermetova
25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Susan Bandecchi 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) Cristina Bucsa

Últimos Resultados de Panna Udvardy

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Panna Udvardy 0-2 (2-6, 4-6) Naomi Osaka
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Panna Udvardy 1-1 (2-6, 7-6, 2-0) Eva Lys
23/07/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Paula Badosa 2-0 (6-4, 6-1) Panna Udvardy
21/07/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Elena Pridankina 0-2 (4-6, 2-6) Panna Udvardy
17/07/2026 Iasi Open (Cuartos de final) Panna Udvardy 0-2 (4-6, 6-7) Paula Badosa

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